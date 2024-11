Arrestohet i riu që lëvizte me targa të huaja e me kallashnikov me vete

DIBËR- Një ngjarje kriminale është parandaluar ditën e sotme në Dibër. Mësohet se në pranga ka rënë një 20-vjeçar me emrin Luiz Dikollari, i cili u kap duke lëvizur me makinë me targa të huaja dhe shasi të dëmtuar. Gjatë kontrollit Dikollarit iu gjetën armë zjarri tip kallashnikov, doreza dhe një bidon me 20 litra me benzinë. Ende nuk dihet se cila ishte shënjestra e të riut të prangosur nga Policia në Dibër.

Njoftimi i Policisë:

Dibër/ Finalizohet operacioni policor i koduar "Inteligjenca". Falë inteligjencës policore Policia e Dibrës parandaloi një ngjarje të rëndë kriminale. Qarkullonte me automjet me targa të huaja dhe shasi të dëmtuar, i armatosur me armë zjarri me kallashnikov, i pajisur me doreza dhe një bidon 20 litra me benzinë, falë inteligjencës policore lokalizohet dhe arrestohet në flagrancë 20-vjeçari.

Strukturat hetimore dhe operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër dhe të Komisariatit të Policisë Dibër, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, për një shtetas që qarkullonte me automjet me targa të huaja dhe i armatosur, dhe dyshohej se do kryente një ngjarje të rëndë kriminale, menjëherë organizuan punën për parandalimin e ngjarjes dhe kapjen e personit.

Në kuadër të operacionit policor të koduar “Inteligjenca” shërbimet operacionale dhe patrullat e Përgjithshme kanë ndaluar automjetin dyshuar tip "Benz", me targa të huaja që drejtohej nga 20-vjeçari shtetasi L.D., banues në fshatin Brezhdan, Dibër.

Gjatë kontrollit brenda në automjet, shërbimet e Policisë i gjetën dhe sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri kallashnikov me krëhër e municion luftarak, dhe një bidon me lëndë djegëse benzinë dhe një palë doreza. Strukturat hetimore në bashkëpunim me Prokurorinë vijojnë hetimet intensive për të bërë zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të qëllimit që kishte 20- vjeçari, i cili u arrestua në flagrancë. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprime të mëtejshme.