Horoskopi javor i Paolo Fox nga 18 deri në 24 nëntor 2024: pasqyra zodiakale dhe këshilla për të 12 shenjat

Horoskopi javor i Paolo Fox nga data 18 deri në 24 nëntor premton një udhëtim midis uljeve dhe ngritjeve, me planetë vallëzimi gati për të prishur (ose përmirësuar) ditët tona.

Lexoni më shumë në horoskopin javor që Paolo Fox dha tek Lattemiele dhe noa.al jua sjell më poshtë.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Fjalë kyç: energji.

Kjo javë do të jetë si një furtunë, i dashur Dash. Të hënën dhe të martën do të ndiheni të pamposhtur, gati për të pushtuar botën. Sajë Marsit të favorshëm, energjia juaj do të jetë në qiell, por kujdes nga impulsiviteti juaj! Mes të enjtes dhe të premtes, mund të përplaseni me dikë që nuk e ndan entuziazmin tuaj. Jini diplomatik (ose të paktën provoni). Fundjavë brilante: një ftesë e veçantë mund t’i kthejë planet tuaja përmbys.

Këshillë: Mos kini frikë të kërkoni falje, edhe nëse kjo ju kushton.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Fjalë kyçe: durim.

I dashur Dem, është koha për të marrë frymë thellë dhe për të numëruar deri në dhjetë. Java nis ngadalë, me disa situata që duket se nuk janë zgjidhur. Mos jini kokëfortë: Saturni kërkon një majë fleksibiliteti. Nga e mërkura e në vazhdim situata përmirësohet sidomos në punë. Në fundjavë, Afërdita ju jep emocione të forta: përfitoni nga rasti për të përkëdhelur partnerin tuaj.

Këshillë: Nuk ke gjithmonë të drejtë, mbaje mend!

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Fjalë kyç: lëvizje.

Të dashur Binjakë, ju jeni si era këtë javë: të palodhur dhe kureshtarë. E hëna është perfekte për të nisur projekte të reja, ndërsa nga e mërkura humori mund të bjerë pak për shkak të disa keqkuptimeve. Mos u shqetësoni: e diela do t’ju shpërblejë me një surprizë të papritur. Lëreni veten të tërhiqet nga rryma.

Këshillë: Shmangni të folurit shumë dhe dëgjoni më shumë.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Fjalë kyç: reflektim.

Javë e hidhur për ju, të dashur Gaforre. Yjet ju ftojnë të ngadalësoni ritmin dhe të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi. Mes të enjtes dhe të shtunës, Hëna në shenjën tuaj do t’ju bëjë veçanërisht emocionues. Mos u izoloni, por kërkoni ngushëllim tek njerëzit që doni. E diela është dita perfekte për të rigjeneruar dhe planifikuar fillime të reja.

Këshillë: Mos kini frikë nga ndryshimet, ato janë fillimi i diçkaje të bukur.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Fjalë kyç: lidership.

Të dashur Luanë, ju jeni protagonistët e padiskutueshëm të kësaj jave! Marsi dhe Jupiteri ju mbështesin, duke ju dhënë karizëm dhe vendosmëri. Është koha e duhur për të pohuar veten, sidomos në punë. Megjithatë, mos harroni t’i kushtoni kohë familjes suaj: dikush mund të ndihet i lënë pas dore. E shtuna dhe e diela janë ideale për të rimbushur bateritë tuaja.

Këshillë: Mos e dominoni shumë skenën, lini vend edhe për të tjerët.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Fjala kyçe: bilanc.

Virgjëreshat, këtë javë ju kërkon të ekuilibroni kokën dhe zemrën. Gjërat shkojnë mirë në punë, por kujdes që të mos neglizhoni sferën sentimentale. Mes të enjtes dhe të premtes, një bisedë e thellë me një të dashur mund t’ju bëjë t’i shihni gjërat në një dritë të re. Fundjava do t’i kushtohet relaksit, nëse e dëshironi.

Këshillë: Trajtojeni veten me një moment kënaqësie të pastër, ju e meritoni atë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Fjalë kyç: harmoni.

E dashura Peshore, më në fund një javë në të cilën ndiheni se jeni në vendin e duhur. E hëna dhe e marta janë perfekte për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të vjetra. Të mërkurën, megjithatë, mund të ndiheni të pushtuar nga disa ngjarje të papritura. Mos u shqetësoni: gjatë fundjavës Afërdita ju risjell një buzëqeshje, ndoshta me një takim të veçantë ose me një ftesë të papritur.

Këshillë: Mos kini frikë të thoni atë që mendoni, butësisht.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Fjalë kyç: transformim.

Të dashur Akrepa, yjet ju ftojnë të hiqni dorë nga ajo që nuk ju shërben më. Javë intensive, sidomos në dashuri: ata në çift mund të përjetojnë momente pasioni të madh, ndërsa beqarët do kenë takime intriguese. Në punë, besoni intuitës suaj: ju e dini saktësisht se ku të shkoni.

Këshillë: Mos jini shumë të fshehtë, hapuni më shumë me ata që ju rrethojnë.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Fjalë kyç: aventurë.

Shigjetari, ju jeni të pandalshëm! Kjo javë ju jep entuziazëm dhe dëshirë për të zbuluar gjëra të reja. Është koha ideale për të planifikuar një udhëtim ose për t’u futur në një përvojë të re. Megjithatë, mos harroni t’i kushtoni vëmendje detajeve: rrezikoni të humbisni diçka të rëndësishme.

Këshillë: Mos u nxitoni shumë, shijoni të tashmen.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Fjalë kyç: vendosmëri.

Të dashur Bricjapë, jeni në një fazë ndërtimi. Në punë gjithçka shkon mirë, por mos e neglizhoni jetën private. Nga e enjtja e tutje, yjet ju buzëqeshin, veçanërisht për lidhjet: një darkë romantike mund të rizgjojë emocionet e vjetra. Fundjavë perfekte për t’u shkëputur nga priza dhe për të shijuar pak pushim.

Këshillë: Mos mendoni vetëm për detyrën, edhe kënaqësia ka vlerën e saj.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Fjalë kyçe: kreativitet.

Të dashur Ujorë, këtë javë yjet ju ftojnë t’u jepni hapësirë ​​ideve tuaja. Në punë mund të gjeni zgjidhje novatore për problemet e vjetra. Megjithatë, kini kujdes që të mos injoroni nevojat e partnerit apo familjes. E diela do jetë dita perfekte për të sqaruar ndjenjat.

Këshillë: Dëgjoni zemrën tuaj, si dhe mendjen tuaj.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Fjalë kyç: ëndërrim.

Peshq të këndshëm, këtë javë do të jeni të mbështjellë në një atmosferë magjike. Hëna ju dhuron intuitë dhe momente romantike të shkëlqyera, por bëni kujdes që të mos humbni shumë në mendimet tuaja. Në punë, besoni instinkteve tuaja: ata do të jenë aleati juaj më i mirë. Në fundjavë, kërkoni momente të qeta.

Këshillë: Mos harroni se edhe ëndrrat kanë nevojë për tu bërë realitet.