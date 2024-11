‘Mëmësia surrogate një krim universal’! Presidenti i Italisë Sergio Mattarella firmos ligjin: Nga e hëna në fuqi!

ITALIA- Në Fletoren Zyrtare të hënën do të publikohet ligji që e bën të dënueshëm krimin e shtatzënisë për të tjerët edhe nëse kryhet nga shtetas italianë jashtë vendit. Presidenti i Republikës, Sergio Mattarella, në fakt ka firmosur ligjin për të ashtuquajturën surrogaci më 4 nëntor. Projektligji u miratua përfundimisht nga Senati më 16 tetor.

Në Itali, shtatzënia për të tjerët (GPA) është tashmë e ndaluar me ligjin 40 të vitit 2004 për riprodhimin e asistuar mjekësor. Ndryshimet e miratuara shtojnë një dispozitë të re: “Nëse faktet e përmendura në periudhën paraardhëse, në lidhje me zëvendësimin, kryhen jashtë shtetit, shtetasi italian dënohet sipas ligjit italian”.

Sipas sekretarit të PiùEuropa, Riccardo Magi, "krimi universal i shtatzënisë për të tjerët, i shpallur sot dhe në fuqi nga e hëna, është një tjetër ligj antikushtetues i miratuar nga kjo qeveri që do të rrëzohet nga gjykatat, jo sepse gjyqtarët janë e shëmtuar dhe e keqe, por sepse ekzekutivi ynë është i paaftë, aq edhe ideologjik dhe mizorisht mizor. Një turp ligjor qartësisht antikushtetues, për më tepër, duke qenë se kjo dispozitë bie ndesh me nenin 49 të Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian”.

Megjithatë, kreu i grupit Fi në Senat, Maurizio Gasparri, gëzohet: “Presidenti i Republikës ka firmosur, siç ishte e logjikshme dhe e parashikueshme, ligjin kundër turpit të mitrës me qira. Gazetarët e gazetës që sot shkruan se presidenti kishte dyshime dhe se nuk do ta nënshkruante ligjin duhet të japin dorëheqjen vetë. E kuptoj që ka gazeta që e shohin shitjen e fëmijëve një praktikë normale dhe dëshpërimin e grave, të detyruara nga varfëria të bëjnë këtë zgjedhje, diçka me të cilën mund të jetojmë. Por është një praktikë e turpshme dhe e turpshme. Dhe ligji që ne miratuam dhe që nënshkroi Presidenti i Republikës merr rëndësi jo vetëm juridike, por edhe morale. Humbësit e çdo dite duhet ta kenë parasysh këtë humbje të parë të sotme”.

Çfarë parashikon ligji për surrogacitetin?

“Kushdo që në çfarëdo forme krijon, organizon ose reklamon komercializimin e gameteve ose embrioneve ose surrogacinë e lindjes dënohet me burgim nga tre muaj deri në dy vjet dhe me gjobë nga 600 mijë deri në një milion euro”.