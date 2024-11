Kapiteni Rrahmani apel UEFA-s: “Të gjithë duhet ta dinë se Kosova është Kosovë, ose Kosova është Shqipëri. Kaq. Këtu mbaron”

RUMANI – Në një konferencë për shtyp, kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani, ka komentuar incidentet dhe gjithçka që ndodhi në Bukuresht, ndërkohë që i ka bërë thirrje UEFA-s që të marrë masa dhe t’i mbrojë futbollistët, kur përballen me sjellje raciste.

“Ka pasur thirrje të vazhdueshme ‘Serbia, Kosova’. Kjo ndodhi për 90 minuta. Në minutat shtesë, nisën thirrjet me fjalë të tjera që s’dua t’i përsëris, sepse është turp.

I thash për herë të parë gjyqtarit që t’i dëgjojë. Ai s’bëri asgjë. Herën e dytë s’deshi të dëgjojë. Pas herës së tretë i thashë që do të dalim, sepse kjo është shumë e gabuar”.

“Ata kanë qenë në dijeni, sepse Federata jonë ua ka bërë të qartë që të provojnë të shmangin këtë. Tifozët nisën edhe më shumë pas kësaj me thirrjet ‘Kosova, Serbia’. Prandaj vendosëm të mos dalim më siç ndodhi vitin e shkuar”, ka thënë ai.

“UEFA duhet të vendosë sepse jemi futbollistë, jemi për të përfaqësuar këtu popullin tonë, shtetin tonë që ka të kaluar të rëndë. Një luftë e madhe ka marrë jetën e njerëzve, ka pasur masakra. Kjo është e tepërt. Ndaluni. Të gjithë duhet ta dinë se Kosova është Kosovë ose Kosova është Shqipëri. Kaq. Këtu mbaron”, ka përfunduar kapiteni i Kosovës.

Captain Amir Rrahmani: UEFA has to decide, as we represent our people here, our state with a painful past. A big scale war claimed many lives, crimes were committed. This is too much. Just stop it. Everyone has to know Kosovo is Kosovo, or Kosovo is Albania. That's it." pic.twitter.com/QKUV2PAj2S