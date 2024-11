A do jetë kreu i PL-së pjesë e listës së opozitës për deputetë? Ja përgjigja e Berishës?

TIRANË- Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha është pyetur nëse përbën problem qenia e Ilir Metës në qeli për të qënë pjesë e listës së opozitës për deputetë në zgjedhjet e 2025-ës.

Berisha theksoi në emisionin "Çim Peka Live" se Meta është një i burgosur politik pa një akuzë konkrete për të cilën ai gjendet në burg. Sipas tij, Altin Dumani i ka shkuar në burg Kastriot Ismailit për t’i marrë një dëshmi për Ilir Metën dhe ai ka thënë s’kam gjë dhe duke i premtuar nxjerrjen menjëherë nga burgu.

"Nuk ka mëdyshje që ai do jetë në listat e fitores dhe të opozitës nëqoftëse partia e tij vjen në koalicion përndryshe jemi aleat", tha Berisha.

Pjesë nga intervista në studio:

Peka: A përbën problem për ju qenia e Ilir Metës në qeli për të qënë pjesë e listës?

Berisha: Ilir Meta është i burgosur politik dhe gjer sot nuk ka shqiptar që mund të tregojë një akuzë konkrete për të cilën ai gjendet në burg. I thuhet se kaloi një ligj për minierat në një kohë kur ai kishte gjithsej 19 deputetë dhe Edi Rama për atë ligj ka një fjalim apoteoz ndaj ligjit. Këtë mund ta bëjnë vetëm mercenarët që s’kanë nder as moral si Dumani Kraja me shok, bastard edhe xhelatët e sigurimit nuk shkonin në këtë shkallë. E arrestonin në atë mënyrë aq brutale hakmarrëse person në hetim për çfarë, për çfarë është? E akuzuan për Kastriot Ismalinin siç e kam akuzuar edhe unë, por cili njeri ka të drejtë ta akuzojë për Kastriot Ismailin kur në një kohë Altin Dumani i ka shkuar me të gjithë dhunën në burg për t’i marrë një dëshmi për Ilir Metën dhe ai ka thënë s’kam gjë dhe duke i premtuar nxjerrjen menjëherë nga burgu. Nuk ka mëdyshje që ai do jetë në listat e fitores dhe të opozitës nqs partia e tij vjen në koalicion përndryshe jemi aleat.