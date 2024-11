Elbasani dhe futbolli shqiptar në zi. Ndahet nga jeta ish-sulmuesi i shquar, Jakupi

Qyteti i Elbasanit dhe gjithë futbolli shqiptar është zgjuar sot me një lajm të trishtë. Ka ndërruar jetë në moshën 58-vjeçare një nga ish-futbollistët më të spikatur elbasanas, por jo vetëm, Hekuran Jakupi.

Prej disa kohësh, Jakupi vuante nga një sëmundje, ndaj së cilës nuk e fitoi dot betejën, siç kishte bërë gjithnjë në fushat e futbollit. Një ish-sulmues klasi dhe elegant, i cili e gdhendi emrin e tij me germa të arta në futbollin elbasanas dhe atë shqiptar.

Jakupi spikati që në moshë të vogël me ekipin e Elbasanit, me talentin dhe shpejtësinë e tij, ndërsa luajti për disa skuadra të tjera të futbollit shqiptar si Bylisi, Tirana, Teuta, Erzeni. Edhe pas lënies së futbollit të luajtur, “Lani” vijoi me misionin e tij për të përgatitur breza të rinj lojtarësh.

Pra, edhe si trajner punoi me të njëjtin pasion e përkushtim si dikur, lojtar i fushës. Sot, futbolli elbasanas dhe ai shqiptar humbi një ikonë të vetën. Ngushëllimet më të sinqerta për familjen e tij, miqtë e sportdashësit elbasanas e shqiptarë për këtë humbje të madhe. I përjetshëm qoftë kujtimi i Hekuran Jakupit!

Ja ngushëllimi i kreut të FSHF-së, Armand Duka

"Me hidhërim të madh mora lajmin e ndarjes nga jeta të Hekuran Jakupit, ish-sulmuesit që bëri mijëra tifozë të festonin golat e tij gjatë kohës që mbronte ngjyrat e skuadrave të ndryshme si Elbasani, Teuta, Tirana, Erzeni dhe Bylisi.

Futbolli shqiptar humbi një njeri pasionant gjatë kohës që luante në fushë. Me të njëjtin pasion ai vijoi të përkushtohej në botën e futbollit, duke punuar në përgatitjen e brezave të rinj si trajner.

Në emrin tim dhe të Federatës Shqiptare të Futbollit i shpreh ngushëllimet e sinqerta familjes, të afërmve dhe miqve të Hekuranit. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij!"