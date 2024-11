‘Autorët e kanë gjurmuar deri në momentin që ishte vetëm!’ Familjarët: Nuk kishte konflikte!

Detaje të reja janë zbuluar në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur mbrëmjen e shkuar në Tiranë ku biznesmeni Eduart Reci, u qëllua me një plumb në kokë, dhe ndërroi më pas jetë në spitalin e Traumës. Bëhet me dije se në momentin e atentatit, 52-vjeçari ka qenë i vetëm dhe se po qëndronte në këmbë jashtë pallatit të tij në lagje.

Po ashtu mësohet se kamerat e sigurisë të sekuestruara nga policia, kanë filmuar vetëm momentin e vrasjes. Sipas raportimeve, në pamje duket vetëm momenti ku 52-vjeçari qëllohet me plumb në kokë.

Paraprakisht dyshohet se autoret e kanë ruajtur dhe pritur momentin që 52-vjecari të dilte jashtë pallatit. Nga ana tjetër, familjarët e Recit kanë deklaruar se viktima nuk ka pasur konflikte.

