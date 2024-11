Horoskopi ndërkombëtar i Rob Brezsny nga 14 deri më 20 nëntor 2024: për të 12 shenjat e zodiakut

Horoskopi Ndërkombëtar i Rob Brezsny, për shtatë ditëshin nga sot, e enjte 14 deri të mërkurën më 20 nëntor 2024, ofron një pasqyrë astrologjike ndryshe për çdo shenjë të zodiakut. Zbuloni se si yjet do të ndikojnë në fatin tuaj këto ditë dhe çfarë na rezervon astrologjia për këtë javë, përkthyer nga noa.al.

♈ DASHI (21 Mars – 19 Prill)

Mund të jeni afër pikës së kthesës që ju kam thënë disa kohë më parë. Kujtimet? Kam sugjeruar se do të kërkoje zgjidhjen e një problemi të mërzitshëm, por gjatë rrugës do të zbuloje një problem më interesant dhe më të dobishëm. Po, ky skenar është gati të ndodhë. Mendoj gjithashtu që në javët në vijim do të keni mundësinë të zbutni një aspekt të jashtëm të jetës suaj dhe të nixsni më shumë çmenduri në një pjesë tuajën që është shumë e zbutur. Së fundi, unë imagjinoj se një ndikim ju motivon të jeni më pragmatikë dhe të pasionuar për një nga ëndrrat tuaja më të rëndësishme.

♉ DEMI (20 Prill – 20 Maj)

Është koha për disa paralajmërime miqësore që, nëse merren parasysh, do t’ju lejojnë të shmangni zhvillimet problematike. 1. Një ndryshim në imazhin tuaj për veten është i pashmangshëm; personi juaj, vetja juaj, ka nevojë për ndryshime. 2. Kufijtë e vjetër po ndryshojnë dhe, në disa raste, po zhduken. Jini të guximshëm dhe krijoni kufij të rinj. 3. Aleatët për një kohë të gjatë mund ta gjejnë veten në një gjendje pasigurie. Ndihmojini ata të gjejnë qendrën e tyre të re të gravitetit. 4. Aleatët e ardhshëm do të bëhen realë nëse tregoheni të guximshëm në angazhimin e tyre. 5. Jini alergjikë ndaj përgjigjeve të lehta dhe zgjidhjeve të thjeshta. Këmbëngulni në mençurinë e zgjidhjes në kushtet e pasigurisë.

♊ BINJAKËT (21 maj – 20 qershor)

Për të nderuar dhe festuar melankolinë tuaj, ia lë këtë horoskop autorit të Binjakëve TH White dhe formulimit të tij të shkëlqyer të fuqisë shëlbuese të trishtimit. Ai shkroi: “Gjëja më e mirë për të qenë i trishtuar është të mësosh diçka. Kjo është e vetmja gjë që nuk dështon kurrë. Mund të rrish zgjuar natën duke dëgjuar çrregullimin e venave të tua, mund të humbasësh dashurinë tënde të vetme, mund të shohësh botën përreth të rrënuar nga të çmendurit e këqij, ose të dish se nderi yt është nëpërkëmbur në kanalizimet e mendjeve më të ulëta. Ka vetëm një gjë për të bërë atëherë: mësoni. Mësoni pse një gjë kthehet dhe çfarë e bën atë të kthehet. Kjo është e vetmja gjë që mendja nuk mund të rraskapiset, kurrë nuk mund ta largojë dhe ju kurrë nuk mund t’ju torturojë, duke bërë që kurrë të mos keni frikë apo mosbesim dhe kurrë nuk mund të mendoni që të pendoheni.”

♋ GAFORRJA (21 qershor – 22 korrik)

Një grua nga Massachusetts e quajtur Andrea Martin i do pulat aq shumë sa i konsideron ato pjesë të familjes së saj. Disa vite më parë, ajo kishte më shumë për zemër një nga pulat e saj të preferuara, një zogë të quajtur Cecily, e cila kishte lindur me një tendinë të dëmtuar në njërën nga këmbët e saj. Martin e kishte amputuar gjymtyrën dhe më pas krijoi një pajisje proteze me një printer 3D, që më pas u ngjit në mënyrë kirurgjikale në trupin e Cecilit. Sukses! Kostoja prej 2500 dollarësh ishte shpenzuar mirë, dëshmoi ajo. Unë propozoj të marr Andrea Martinin si model për javët e ardhshme. Mund t’ju frymëzojë të kujdeseni dhe të bekoni bujarisht gjithçka që doni. (PS: Kjo do të jetë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj).

♌ LUANI (23 korrik – 22 gusht)

Çdo vit, qyteti i Seulit në Korenë e Jugut organizon një Festival “Space-Out”. Pjesëmarrësit garojnë për të mos bërë absolutisht asgjë për 90 minuta. Nuk lejohet gjumi, biseda apo kontrollimi i telefonave. Për të provuar se sa mirë mund të çlirohen nga stresi, lodhja dhe shqetësimet, monitorohen rrahjet e tyre të zemrës. Fituesi është ai që ka rrahjet më të ngadalta dhe më të qëndrueshme të zemrës. Nëse do të kishte një ngjarje të ngjashme në zonën tuaj, Luan, do t’ju inkurajoja të merrnit pjesë. Unë pres që fituesi të jetë një nga shoqëruesit tuaj astrologjikë, pasi ju tani keni potencial të madh për të rigjeneruar energjinë tuaj përmes relaksimit. Edhe nëse nuk merrni pjesë në një festival "Space-Out", shpresoj se do ta shfrytëzoni këtë mundësi të shkëlqyer për të rimbushur bateritë tuaja shpirtërore.

♍ VIRGJËRESHA (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëreshat e mia të preferuara duan të mësojnë. Ata janë të etur për të shtuar njohuri në jetën e tyre. Kanë një kuriozitet të mprehtë si brisk që nuk ndalet kurrë së krijuari, duke i tërhequr vazhdimisht drejt botëkuptimeve të reja. Megjithatë, disa nga Virgjëreshat e mia të preferuara janë të paefektshme në hedhjen e ideve dhe trajtimin e informacioneve të vjetra që nuk janë më të dobishme. Si rezultat, psikika e tyre mund të bllokohet, duke penguar përthithjen e të dhënave të reja argëtuese. Për këtë arsye ju këshilloj të bëni rregullisht "pastrim" të mbeturinave tuaja mendore. Tani do të ishte një kohë e shkëlqyer për një nga këto sesione. PS: Futuristi Alvin Toffler tha se një çelës i inteligjencës është aftësia për të mësuar, çmësuar dhe mësuar përsëri. Ju ftoj ta vini në praktikë këtë këshillë.

♎ PESHORJA (23 shtator – 22 tetor)

Unë mbështes qasjen e tenistes Serena Williams për vetëvlerësimin – veçanërisht për ju tani. Ajo tha: “Jam shumë e emocionuar. Unë buzëqesh shumë, fitoj shumë dhe jam vërtet seksi.” Jam i bindur se ju keni të drejtë të flisni kështu në javët në vijim—aq i bindur saqë ju sugjeroj ta përdorni atë si një mantra dhe një pikënisje. Kur zgjoheni çdo mëngjes, thoni atë që tha Williams. Kur i kërkoni jetës një mundësi ose favor të madh, kujtojini jetës pse duhet t’ju japë atë që dëshironi. Mos ngurroni të shtoni edhe komplimente të tjera, të tilla si "Unë jam një mendimtar i shkëlqyer, një negociator bindës dhe një komunikues i zgjuar".

♏ AKREPI (23 tetor – 21 nëntor)

Po hyni në një fazë ku mund të fitoni mjeshtëri më të madhe në artin e kujdesit për veten dhe vetë-mjaftueshmërisë. Shpresoj që të bëheni më të aftë për t’i dhënë vetes gjithçka që ushqen shëndetin tuaj emocional dhe fizik. A keni mbledhur gjithçka që duhet të dini për këtë temë? Ndoshta jo. Shumica prej nesh nuk e bënë. Por javët e ardhshme do të jenë një kohë e mirë për ta kthyer këtë, në projektin tuaj të madh kërkimor. Nga rruga, është gjithashtu një kohë e shkëlqyer për të forcuar veten dhe për të shëruar zemrën tuaj.

♐ SHIGJETARI (22 nëntor – 21 dhjetor)

Babai im ishte një admirues i madh i ushtrisë. Si i ri, ai shërbeu si toger në ushtri dhe për një kohë mendoi ta bënte atë punë karrierën e tij. Unë jam e kundërta e tij. Unë e shmanga fort të bëhesha ushtar dhe kam qenë gjithmonë me pasion kundër luftës. E sjell këtë çështje në vëmendjen tuaj sepse besoj se tani është koha e përkryer që ju të jeni më të qartë se kurrë se si nuk u ngjani prindërve tuaj dhe nuk dëshironi të jeni si ata. Meditoni pse jeta juaj është më e mirë dhe mund të bëhet edhe më e mirë duke mos ndjekur rrugët dhe rrugët e tyre. Ju nuk keni nevojë ta bëni këtë me zemërim apo fajësim. Në fakt, qasja më e shëndetshme është të jesh mendjelehtë, i qetë dhe i paanshëm.

♑ BRICJAPI (22 dhjetor – 19 janar)

Në moshën 49-vjeçare, James Patterson u tërhoq nga puna e tij si shkrimtar reklamash. Deri në atë moment ai kishte shkruar disa romane në kohën e tij të lirë. Por sapo u lirua nga puna e tij 9-me-5, ai filloi të prodhonte libra me një ritëm të shpejtë. Tani, në moshën 77-vjeçare, ai ka botuar më shumë se 305 milionë kopje të më shumë se 200 romaneve, duke përfshirë 67 që kanë qenë bestsellerët e New York Times. Dëshironi të bëni një tranzicion pothuajse aq të paharrueshëm, Bricjap? Javët dhe muajt e ardhshëm do të jenë një kohë e shkëlqyer për ta planifikuar dhe nisur atë.

♒ UJORI (20 janar – 18 shkurt)

Klubi i mëngjesit është një film ikonik i vitit 1985 për adoleshentët që rriten. Kritikët e vlerësuan atë. Në arkë, fitoi 100 herë më shumë se sa kushtonte për t’u bërë. Regjisori i Ujorit, John Hughes shkroi skenarin për filmin 97-minutësh në dy ditë, 4 dhe 5 korrik 1982. Parashikoj që shumë prej jush Ujorët do të kenë një nivel të ngjashëm produktiviteti në javët e ardhshme. Ju mund të krijoni përmirësime të qëndrueshme dhe gjëra të dobishme në përpjekje të shkurtra intensive.

♓ PESHQIT (19 shkurt – 20 mars)

Ben & Jerry’s është një prodhues jashtëzakonisht i suksesshëm akulloresh që shet produktet e saj në mbarë botën. Themeluesit e saj janë dy Peshqit që u takuan në shkollën e mesme. Mbi 45 vjet që kur filluan biznesin e tyre, ata janë bërë të njohur për shumëllojshmërinë e tyre të shijeve inovative dhe aktivizmin e tyre politik. Megjithatë, kur vendosën të punonin së bashku, plani i tyre fillestar ishte të fillonin një biznes bagel. Ata e braktisën këtë ide vetëm kur morën vesh se sa kushtonte pajisja për të bërë bagel. Unë dyshoj se do të përballeni me një ndryshim të ngjashëm në jetën tuaj, Peshqit: një kohë kur do të kaloni nga një plan i mirë në një plan edhe më të mirë.