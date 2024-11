Mos e besoni, po deshët… Kur Leo Messi luajti ndeshjen me fanellën e Atletico Madridit

Ky nuk është photoshop, ose rreng i adhuruesve të 1 Prillit. Po, Lionel Messi e ka veshur vërtet fanellën e Atlético Madridit një herë.

Më 13 qershor 2009 ishte një ndeshje bamirësie, e organizuar nga "Atlético Foundation" dhe Javier Zanetti, ku Leo luajti për ekipin e udhëhequr nga Maxi Rodríguez kundër ekipit të Javier Zanetti dhe shokëve të tij.

Ndeshja u luajt në stadiumin e Newell’s Old Boys, në Rosario. Messi luajti pjesën e parë me numrin 11 të Atlético Madridit (10 u përdor nga Maxi), ndërsa në pjesën e dytë luajti me numrin 5 të skuadrës së Zanettit.

Vetëm një ndeshje bamirësie mund ta bëjë lojtarin më të madh të Barcelonës dhe numrin 10 të veshë fanellën e rivalëve.