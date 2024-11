‘Arsyen e zbulova vonë’! Flet për herë të parë pas 27 vitesh shoferi besnik i Princeshës Diana: Ajo do të ishte ende gjallë sot!

Më shumë se 27 vjet pas vdekjes së Princeshës Diana, ish-shoferi i saj Steve Davies dha intervistën e tij të parë në të cilën foli për diçka që e ka përndjekur që atëherë.

Gazetari i BBC-së , Martin Bashir i dha fund karrierës së tij mbretërore si shofer personal i Dianës, Davies. Sidoqoftë, duhej të kalonte një çerek shekulli para se Davies ta zbulonte dhe të mësonte të vërtetën rastësisht nga episodi “The Croën”.

Shoferi u pushua nga puna në fund të vitit 1995 pa asnjë shpjegim, shkruan ai Dailymail.

“Kjo ndodhi brenda natës. Më ndaluan të drejtoja makinën e saj. Pas festave të Krishtlindjeve më thanë se nuk donte që unë të isha pranë, nuk më linin as t’i laja makinën. Unë isha ende në listën e pagave të saj, por e gjithë gjëja ishte e çuditshme, unë rrija në garazh për dhjetë orë në ditë, duke mos bërë asgjë, dhe pastaj të shkoja në shtëpi, isha i poshtëruar”, tha ai.

Ai nuk e dinte në atë kohë, por ishte dëmi kolateral i komplotit korruptiv të Bashirit që e çoi princeshën në intervistën më të vështirë në historinë e familjes mbretërore, daljen e saj në emisionin Panorama në nëntor 1995.

Në një takim sekret me princeshën dhe vëllain e saj Charles Spencer në shtator të atij viti, Bashir pretendoi se miqtë dhe bashkëpunëtorët e ngushtë të Dianës ishin të gjithë pjesë e një komploti të thellë shtetëror kundër saj. Gazetari e cilësoi në mënyrë specifike Steve si një spiun gazete dhe paralajmëroi Dianën se makina e saj po ndiqej dhe përgjohej.

“Pasoja për mua ishte se u detyrova të largohesha nga puna që doja të bëja për pjesën tjetër të jetës sime. Shërbim mbretëror do të thotë të kesh besim dhe të jesh besnik, të tregosh maturi, të kesh ndjenjën e detyrës”, tha ai.

Më pas ai tregoi atë që e zemëron më shumë.

“Unë nuk jam tipi i personit që humb kohë dhe energji për pakënaqësi apo zemërim, por ajo vdiq duke besuar se e kam tradhtuar dhe kjo është diçka që nuk mund ta harroj apo ta fal kurrë”, tha ai.

Princesha Diana vdiq tragjikisht në një aksident automobilistik në Paris më 31 gusht 1997. Davies beson se Princesha Diana do të ishte ende gjallë sot nëse ai do të kishte drejtuar makinën e saj atë natë fatale.

“Unë besoj se Diana do të ishte gjallë sot nëse unë do ta kisha çuar atë në Paris. Nuk do t’i lija kurrë gjërat të ndodhnin ashtu siç bënë atë natë. Gjithmonë kam marrë masa paraprake shtesë kur është fjala për sigurinë e saj. E kam çuar në një tjetër situatë dhe gjithmonë i kam kushtuar rëndësi çdo gjëje të vogël, gjithmonë kam insistuar të vendos rripin e sigurimit dhe i kam kontrolluar me kujdes të gjitha kushtet para se të shkoj kudo me makinë”, përfundoi ai.

Top Channel