Giroud tregon eksperiencën amerikane: Më mungon Pulisic, këtë lojtar francez e pres në MLS

Në një intervistë të gjatë, dhënë për "USA Today", ish-qendërsulmuesi i Milanit, Olivier Giroud, që tani luan për Los Angeles FC, foli kështu për transferimin e tij dhe më gjerë: "Ishte shumë e rëndësishme ta përfundonim sezonin sa më mirë. Është e rëndësishme që lojtarët të përmirësohen për ‘play-off’-in, sepse do të jenë ndeshje të vështira. Rruga është ende e gjatë deri në finishin e MLS-së". Giroud nënvizoi rëndësinë e mbajtjes së përqendrimit ndeshje pas ndeshjeje, kërkimin e vazhdimësisë dhe foli për Messin, i freskët nga eliminimi me Inter Miami: "Ne e dimë cilësinë e Leos, sa i madh është ndikimi i tij në ekip. Marrëdhëniet e tij jo vetëm me ish-shokët e Barcelonës, por edhe me lojtarët e tjerë, janë për t’u admiruar. Inter Miami ka një ekip të mirë, në të cilin Messi është pa dyshim ylli". Sulmuesi veteran francez analizoi edhe MLS: "Këtu luhet një lloj tjetër futbolli. Fillimisht m’u desh t’i njihja mirë shokët e rinj të skuadrës për të krijuar mekanizma automatikë, për të ndërtuar një marrëdhënie harmonike në fushë. Taktikisht është ndryshe nga ajo që përjetova në Serie A.

Një gjë mund ta them me bindje: çdo skuadër këtu luan për të shënuar, lufton për të ecur përpara. Duhet të pranoj se u befasova nga niveli i cilësisë së lojës sulmuese. U gëzova shumë kur agjenti im më tha se LA Galaxy ishte i interesuar për mua".

Sa i përket Pulisic, francezi nënvizoi: "Christian është një nga lojtarët me të cilin kam pasur mirëkuptimin më të madh te Chelsea dhe Milani. Jam shumë i lumtur për të, ka bërë mirë që nga fillimi i sezonit në Serie A. Ai është shumë i rëndësishëm për ekipin kuqezi. Më mungon, por kam lojtarë të mrekullueshëm edhe këtu në Los Angeles, kështu që nuk mund të ankohem”.

Për Griezmann: "Unë mendoj se ende po e shijon futbollin në Europë, si pjesë e Atletico Madridit. Ndoshta edhe një vit do të luajë në La Liga, pastaj do të bëjmë çmos për ta bindur që të vijë këtu. Do të ishte fantastike për të, për familjen e tij dhe për tifozët. Ai është një lojtar i madh, një shok i mirë skuadre. E di se do t’i përshtatej jeta në SHBA".