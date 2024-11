Dyshohet për trafik droge dhe dekonspirim të aksioneve policore, AMP arreston efektivin në Gjirokastër

GJIROKASTËR- Një efektiv i policisë është arrestuar në Gjirokastër. Bëhet me dije se Albano Rustemi akuzohet se ka dekonspiruar operacionet e policisë, si dhe është i dyshuar për trafik droge.

Njoftimi i AMP:

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Vlorë – Gjirokastër) ka ekzekutuar masën e sigurimit personal “Arrest në burg” ndaj punonjësit A.R., i cili kohën e rregjistrimit të këtij procedimi penal ishte me detyrë Agjent në Seksionin për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Gjirokastër dhe aktualisht punonjës policie në Komisariatin e Policisë Dibër, i dyshuar për veprën penale “Shpërdorim i detyrës”.

Nga hetimet e kryera me metoda proaktive në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, ky punonjës policie rezultoi i dyshuar për: – dekonspirim të aksioneve të policisë; – përfshirje në veprimtarinë kriminale të trafikimit të narkotikëve; – dhënie ndihme për kalim të paligjshëm të kufirit; – kontrabandë me mallra të tjera.

Vijon hetimi për përfshirjen e zyrtarëve të tjerë në këtë veprimtari kriminale. AMP mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit të ligjit dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast të abuzimit apo shkeljes së ligjit nga ana e punonjësve të strukturave mbikëqyrëse, duke telefonuar në numrin e gjelbër 0800 90 90.