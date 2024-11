Fundi i martesës së Chiara Ferragn-it me Fedez. Nënshkruhet divorci. Ja çfarë u vendos për fëmijët?

ITALIA- Chiara Ferragni dhe Fedez, gati një vit pas divorcit të shpallur, kanë arritur marrëveshjen për ndarjen. Është vendosur që ajo të mos marrë asnjë kompensim ushqimor për dy fëmijët e saj, Leone dhe Vittoria, ndërsa Fedez do të paguajë shkollat, kujdesin mjekësor dhe aktivitetet e tyre sportive.

Avokatët përkatës (Pompilia Rossi, Alessandro Simeone dhe Andrea Pietrolucci për Fedez, dhe Daniela Missaglia për Chiara Ferragni) shkruajtën në një shënim të përbashkët: "Ne do të dorëzojmë së shpejti marrëveshjen e ndarjes e cila do të miratohet nga Gjykata e Milanos e cila do të shpallë divorcin pas gjashtë muajsh, duke bërë që perdja të bjerë mbi ngjarjet e një prej çifteve më të dashur e më të përfolur të viteve të fundit”.

Avokatët njoftuan: “Leone dhe Vittoria do të qëndrojnë me mamin dhe babin për afërsisht të njëjtat periudha, gjatë të cilave secili prind do të sigurojë mirëmbajtjen e tyre”.

Gjithashtu avokatët njoftuan se u gjet edhe një marrëveshje për menaxhimin e imazhit social të dy fëmijëve: për publikimin e fotove apo videove të fëmijëve, ish-bashkëshortët do të duhet të kërkojnë leje nga njëri-tjetri.

Sipas zërave, duket se fillimisht biznesmenja i kishte kërkuar bashkëshortit 20 mijë euro, gjë që më pas u mohua nga faktet. Chiara Ferragni, në fakt, nuk do të marrë kompensimin e mirëmbajtjes dhe duhet konsideruar se ky fakt, ndoshta për shkak të pozicionit të saj ekonomik, nëse nuk do të kishte ndodhur, ndoshta do të kishte ngritur edhe shumë polemika, duke pasur parasysh qëndrimin e sipërmarrësit gjithmonë në favor të pavarësisë dhe emancipimit të femrës.