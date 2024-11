Gjimshiti i mallkuar, dëmtohet sërish. Humbet grumbullimin e tretë radhazi me kombëtaren shqiptare

Nuk ka asnjë lajm të mirë nga Atalanta. Skuadra e Gian Piero Gasperinit, e sapo dalë nga ndeshja ndaj Udineses, duhet të përballet me dëmtimin e pësuar nga Berat Gjimshiti.

Mbrojtësi shqiptar ngriti “flamurin e bardhë” pas vetëm 24 minutave lojë. Arsyeja? Një problem me këmbën e djathtë pas përplasjes me Thauvin e detyroi kapitenin tonë kuqezi të rikthehej në pankinë.

Ederson hyri në fushë në vend të tij, ndërsa gjendja e Gjimshitit u rivlerësua sot përmes kontrolleve të thelluara klinike. Mjekët kanë përcaktuar shtrirjen reale të problemit të tij fizik. Për momentin ndjehet se bëhet fjalë për një traumë, jo ndrydhje e dëmtim në kyçin e këmbës së djathtë.

Mediat italiane, duke iu referuar klubit bergamask, bëjnë me dije se gjendja e shqiptarit do të monitorohet në vazhdimësi, por e sigurt është se ai nuk do të udhëtojë drejt Tiranës për t’iu bashkuar Shqipërisë, por do të qëndrojë në Bergamo për të nisur fazën e riaftësimit.

Pra, kjo është herë e tretë radhazi që kapiteni kuqezi dëmtohet para ndeshjeve me kombëtaren, duke qenë i mallkuar në këtë fushatë eliminatoresh të Ligës së Kombeve. Pra, sipas të gjitha gjasave, Gjimshiti do t’i mbyllë kualifikueset e Ligës së Kombeve pa asnjë minutë aktivizim, diçka që nuk e kishte çuar kurrë në mendjen e tij.