Horoskopi Branko, e hënë 11 nëntor 2024: Luani ka një avantazh, Ujori të shkëputet nga rutina

Horoskopi i Brankos për ditën e hënë 11 nëntor. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë zbardhje të transmetimit radiofonik në rds, përkthyer nga noa.al

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Për ju Dashi, e hëna premton emocione intensive dhe sfida për t’i përballuar me energji. Merkurin do ta keni në krah, gati për të nxitur kreativitetin dhe dëshirën për të realizuar projekte ambicioze. Mos u dekurajoni nëse diçka nuk shkon sipas planit: pak durim do të bëjë diferencën. Mbrëmja është e përkryer për të kaluar kohë me miqtë ose për ndonjë aktivitet relaksues.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

I dashur Dem, mund të ndiheni pak nervoz dhe fajin e ka Marsi që ju sfidon të provoni veten. Mund të ketë ndonjë pengesë të vogël në punë ose tension me një të dashur. Megjithatë, mos lejoni që këto sfida t’ju zhgënjejnë: qëndroni të qetë dhe sens të përbashkët dhe mbani mend se çdo re ka një rreshtim të argjendtë. Ndonjë këshillë? Jepini vetes një pushim, ndoshta në ajër të hapur, për të rigjeneruar shpirtin tuaj.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Ditë pozitive dhe e gjallë për ju, Binjakët! Planeti Jupiter ju mbështet, duke përforcuar karizmin dhe aftësinë tuaj për të komunikuar me të tjerët. Është një kohë e mirë për të bërë plane ose për të hedhur ide të reja që mund të priten ngrohtësisht. Nëse ka diçka që ju shqetëson, mos hezitoni ta flisni hapur: zgjidhjet do t’ju vijnë më lehtë nga sa mendoni. Në mbrëmje, një darkë me miqtë do të jetë qershia mbi tortë.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Gaforre, dita nis pak ngadalë, por mos u shqetëso: gjej kohë për të reflektuar. Hëna ju shtyn në introspeksion dhe është një kohë e shkëlqyer për të rivlerësuar qëllimet dhe prioritetet. Drejt mbrëmjes gjithçka do rrjedhë më e qetë dhe do gjeni ekuilibrin e duhur. Kërkoni rehatinë e dashurisë: një bisedë e vogël ose një përqafim i sinqertë mund t’ju ndriçojë vërtet ditën.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

I dashur Luan, Dielli ju jep një avantazh. Do të jeni karizmatikë dhe të vendosur, gati për të marrë atë që dëshironi. Është një kohë e mirë për të zgjidhur çështjet profesionale, me aftësinë tuaj të natyrshme të lidershipit që shkëlqen. Megjithatë, mos lejoni që nxitimi t’ju bëjë të merrni vendime të nxituara. Mbrëmja do të jetë ideale për t’i dhënë vetes pak argëtim dhe për të rifituar energjinë për të përballuar pjesën tjetër të javës.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

E hëna mund të jetë pak e trazuar për ju, Virgjëresha, me disa keqkuptime që mund të testojnë durimin tuaj. Jo çdo gjë do të shkojë aq mirë sa do të dëshironit, veçanërisht në planin e punës. Gjëja kryesore është të mos bëni panik dhe të përpiqeni të zgjidhni çdo problem me qetësi dhe saktësi, siç dini të bëni vetëm ju. Sonte, relaksohuni me një libër të mirë ose një shëtitje në natyrë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja, planetët ju buzëqeshin dhe ju dhurojnë një ditë të qetë në harmoni me veten dhe të tjerët. Do të jeni veçanërisht empatikë, të aftë për të krijuar marrëdhënie të sinqerta dhe për të zgjidhur çdo konflikt. Përfitoni nga ky moment qetësie për t’i kushtuar kohë hobive tuaja ose për të planifikuar një udhëtim. Mbrëmja do jetë e përkryer për t’u çlodhur dhe për t’iu përkushtuar asaj që ju pëlqen më shumë.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Këtë ditë të parë të javës së re pritet të ndjeni një impuls të fortë për transformim. Marsi ju shtyn të merrni vendime të rëndësishme, veçanërisht në fushën e marrëdhënieve. Ju mund të thirreni të hiqni dorë nga ajo që nuk është më e mirë për ju, por mbani mend: çdo fund është një fillim i ri. Mos kini frikë të hidhni hapin e parë. Mbrëmja mund të sjellë një mesazh të papritur që do t’ju bëjë të reflektoni.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

I dashur Shigjetar, këtë të hënë do të keni Hënën në krah, gati për t’ju dhënë një shtysë emocionale. Do të ndiheni të frymëzuar dhe plot energji, të përsosur për të marrë përsipër sfida të reja, veçanërisht në fushën e punës. Megjithatë, mos e teproni: përpiquni të kalibroni energjinë tuaj në mënyrë që të mos lodheni shumë shpejt. Mbrëmja është ideale për të kultivuar miqësi të reja ose për të forcuar lidhjet me njerëzit e dashur.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjapi, kjo ditë mund të duket paksa e rëndë, me disa përgjegjësi që kërkojnë vëmendjen tuaj të plotë. Këshilla e yjeve është të mos dekurajoheni: hidhni një hap në një moment dhe mos u mundoni të zgjidhni gjithçka menjëherë. Këmbëngulja juaj do t’ju çojë drejt suksesit. Në mbrëmje, trajtojeni veten me një moment relaksi dhe rimbushni bateritë.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ditë e re për ju, Ujori! Urani ju shtyn të shikoni përtej, të shkëputeni nga rutina, nga zakonet dhe të kërkoni stimuj të rinj. Kjo është koha e përsosur për të ndjekur një pasion të ri ose për të takuar njerëz që mund të zgjerojnë horizontet tuaja. Nëse ndiheni sikur po kërkoni ndryshime, yjet ju mbështesin sot. Mbrëmja do të jetë një kohë e mirë për pak argëtim në shoqëri të mirë.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Për ju, Peshqit e ëmbël, e hëna fillon në mënyrë paqësore dhe harmonike, por mund të sjellë disa sfida të vogla emocionale drejt fundit të ditës. Yjet ju këshillojnë të qëndroni të përqendruar dhe të mos lejoni që emocionet t’ju pushtojnë. Përkushtojuni pasioneve tuaja artistike ose diçkaje që ju bën të ndiheni të lehtë dhe të qetë.

Paolo Fox dhe Branko ju sjellin horoskopin çdo ditë tek noa.al. Edhe zodiakun javor, mujor e vjetor i gjeni këtu.