“Katastrofë 1 miliard dollarëshe’, si po zhgënjehen demokratët nga Kamala Harris

Nga zgjedhjet e 5 nëntorit, Donald Trump ka fituar 312 vota të kolegjit elektoral. Kandidati republikan arriti të fitojë të 7 shtetet që konsideroheshin si përcaktuese për garën presidenciale, duke rrëzuar kështu të gjitha sondazhet, që në 3 shtete avantazhonin kandidaten demokrate, Kamala Harris.

E ndërsa Trump duket se po përmbyll ekipin me të cilin do të drejtojë Shtëpinë e Bardhë, në anën tjetër demokratët po përpiqen të gjejnë një fajtor lidhur me humbjen e thellë.

Mbështetës të Harris kanë akuzuar Presidentin në detyrë Joe Biden si përgjegjësin për humbjen e garës, jo thjesht në Shtëpinë e Bardhë, por edhe në Senat, ndërsa në kongres kanë ende disa shpresa se mund të ndalin vrullin republikan.

Zyrtarja e Komitetit Kombëtar Demokratik (DNC) Lindy Li e quajti ofertën e Zëvendës Presidentit Harris për Shtëpinë e Bardhë një ” katastrofë prej 1 miliard dollarëshe”.

“E vërteta është se kjo është vetëm një fatkeqësi epike e fundit, kjo është një fatkeqësi prej 1 miliard dollarësh”, tha Li, një anëtare e Komitetit Kombëtar të Financave të DNC, gjatë paraqitjes së saj të së shtunës në mëngjes në “Fox & Friends Weekend”.

“Ata janë 20 milionë dollarë ose 18 milionë dollarë borxh. Është e pabesueshme, dhe unë mblodha miliona prej tyre. Unë kam miq ndaj të cilëve duhet të jem përgjegjëse dhe të shpjegoj se çfarë ndodhi sepse u thashë se ishte një garë me diferencë gabimi”, shtoi ajo.

Në vijim ajo tha se kryetarja e fushatës së Harris, Jen O’Malley Dillon, “na premtoi të gjithëve se Harris do të fitonte”.

“Ajo madje publikoi video duke thënë se Harris do të fitonte”, tha Li të shtunën, duke shtuar “unë i besova asaj, donatorët e mi e besuan. Thjesht ndihem sikur shumë prej nesh u mashtruan.”

Pas triumfit të Trump, demokratët kanë filluar të përplasen mbi strategjinë që partia vendosi dhe kush duhet të fajësohet për rezultatin e zgjedhjeve. Disa argumentojnë se partia nuk lëvizi mjaftueshëm majtas për të kënaqur bazën, ndërsa centristët argumentojnë se partia u zhvendos shumë majtas dhe largoi mbështetësit më të moderuar në shtetet e lëvizjes. Harris humbi të shtatë shtetet e fushëbetejës.

Disa brenda partisë kanë thënë se demokratët duhet të rifillojnë të fokusohen më shumë në mesazhet dhe të vlerësojnë më mirë temperaturën e elektoratit.

Li tha se edhe në natën e zgjedhjeve, ajo dëgjoi demokratët të shprehnin besimin në shpresat e Harris për të fituar zgjedhjet, diçka që vetë Li nuk e kuptonte plotësisht.

“Unë i pyeta ata, ‘a jeni të vetëdijshëm për numrat e brendshëm që unë nuk po i shoh’ sepse e studiova këtë me kaq kujdes dhe thjesht nuk shihja ndonjë bazë për atë nivel besimi,” tha ajo.