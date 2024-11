Mbërritën sot në Shëngjin, kthehen mbrapsht dy nga emigrantët e kontigjentit të dytë

Kthehen mbrapsht dy nga emigrantët e kontigjentit të dytë që mbërritën sot në Shëngjin me anijen italiane ‘Libra’.

Pas mbërritjes së kontigjentit të dytë të emigrantëve sot në postin e Shëngjini, në bazë të marrëveshjes me Italinë, mësohet se dy nga 8 personat do të kthehen mbrapsht. Sipas mediave italiane, emigrantët që do të kthehet bën pjesë në kategorinë e pambrojtur për shkak të disa problemeve shëndetësore.

Ata do të nisen drejt Brindizit, nga e njëjta anije e Marinës italiane.

Ndërkohë 6 emigrantët e tjerë u nisën drejt Gjadrit ku do akomodohen në kamp.