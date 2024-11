Sylvinho flet para Çekisë dhe Ukrainës: Synojmë kreun e grupit, më shqetësojnë 3 lojtarë

Pasi publikoi listën me 28 lojtarë, të thirrur për dy ndeshjet e fundit kualifikuese të Ligës së Kombeve, trajneri Sylvinho doli në konferencë për shtyp, ku shpjegoi zgjdhjet e tij. Natyrisht, u ndal edhe te lojtarët e thirrur prej tij, por që janë në dyshim për t’u aktivizuar, pasi janë të lënduar. Braziliani nuk e fshehu ambicien për ta mbyllur grupin në vendin e parë, nisur edhe nga fakti se Çekinë dhe Ukrainën do t’i presim në shtëpi, më 16 dhe 19 nëntor, në “Arena Kombëtare”. Pra, Sylvinho llogarit edhe mbështetjen e madhe të tifozëve kuqezinj, stadiumin e mbushur plot.

LISTA – “Kam 28 lojtarë, por shpjegohet lehtë. Kemi 5 lojtarë me të verdha, na presin dy ndeshje në shtëpi, nuk kemi transferta, nuk ka avion, kemi qendër të mirë këtu. Kemi gjithçka këtu. Vendosëm të merrnim maksimumin e mundshëm. Përtej atyre me të verdhë, kemi 3 lojtarë që janë në situatë gri. Kemi folur me doktorët, me klubet, edhe Stesina, duhet të shohim situatën e Kumbullës, Manajt dhe Bares. Duhet të kontrollohen, të shohim si janë, nëse janë në gjendje të luajnë apo jo”.

VENDI NË GRUP – “Padyshim, si të gjithë, mund të dalim të parët, por në këtë grup mund të ndodhë gjithçka. Vjen Gjeorgjia dhe na mund, shkojmë ne atje dhe e mundim. Janë katër kombëtare që kanë luajtur në Europian, kanë cilësi, lojtarë që luajnë në Bundesligë, Premier League, janë të fortë. Kemi avantazhin që do t’i luajmë në shtëpi të dyja ndeshjet, është një avantazh i vogël, por i mirë".

SITUATA E SULMIT – “Një dhimbje kokë për një trajner është gjithmonë e mirë, gjithmonë. Ky është një moment i rëndësishëm për kombëtaren, për vendin. Të kesh një grup të tillë dhe të mbërrish në fund i ‘gjallë’ është e rëndësishme. Ukraina është e fortë, Gjeorgjia e fortë, sepse ka bërë një Europian të mirë. Edhe Çekia është e fortë. Në këtë moment, Manaj është prej dy javësh pa luajtur, ka shënuar dhe është dëmtuar, nuk luan prej 14 ditësh. Bare ka marrë një goditje e nuk luan prej 13 ditësh. Sa më shumë lojtarë të fortë të kemi, kjo na jep shtysë të shkojmë para. Muçi është në një moment të mirë, ka shënuar në tri ndeshje radhazi, jam i lumtur për të dhe të tjerët. Bajrami po bën shumë mirë te Rejnxhërs. Pastaj shohim shumë të tjerë. Muçin një muaj më parë e kam vizituar, askush nuk e di, nuk ishte moment i mirë për të. Kjo është puna jonë si staf, të dalim e të shohim, t’i takojmë lojtarët, të pijmë edhe kafe me to, t’i dëgjojmë, t’i përqafojmë. Janë momente të vështira, një transferim si i Muçit ishte i vështirë, sepse ndryshuan shumë gjëra për të, gjuha, zakonet. Për mua dhimbja e kokës është shumë e mirë, sa më shumë lojtarë në formë të kemi, aq më mirë”.

CHRISTIAN SHPENDI – “Këtu në fakt po ndodh diçka e bukur me kombëtaren, sepse po marrim lojtarë të mirë nga U-21. Kam parasysh këtu Mitaj, Fetai, Simoni, ashtu dhe Pajaziti, i cili fatkeqësisht duhet të jetë jashtë fushave për 5 javë. Tuci luajti me Spartën, Manaj është në dyshim, por nuk duhet të merrnim Shpendin vetëm për ta aktivizuar disa minuta. Ata janë dy vëllezër, ndoshta i marrim të dy në momentin e duhur. Rikujtoj edhe një lojtar tjetër, Medon Berisha, i cili ka 50 ditë jashtë fushave, pasi pati ridëmtim, por shpresoj të rikthehet shpejt, sepse është një lojtar i rëndësishëm. Nuk di të them momentalisht si do të luajmë, jemi në një grup të vështirë, kemi 5 ditë përgatitje. Sidoqoftë, duhet të luajmë me shpirt dhe zemër, duke qenë se këto nuk na kanë munguar asnjëherë”.

UZUNI DHE MUÇI NË QENDËR – “Manajn duhet ta kuptojmë, ta shohim. Kam folur me të, të shohim si vjen dhe nëse ia del të bëhet gati. Kemi Dakun të skualifikuar. Tuci bëri një ndeshje shumë të mirë ndaj Gjeorgjisë, por duhet të punojmë pa 2-3 lojtarë që janë pikë referimi. Muçin dhe Uzunin duhet t’i provojmë. Uzuni është një sulmues i dytë, ndërsa Muçi lojtar ofensiv, i cili luan në krahun e majtë, por në fund ka bërë edhe të djathtin. Uzuni është më shumë sulmues qendre, duhet kuptuar nëse mund t’i përdorim në ndeshje, sipas nevojave që kemi. Mund t’i aktivizojmë të dy, apo edhe një të tretë që mund të bëjë qendërsulmuesin, kur nuk kemi ‘9’ në fushë”.

FETAI – “Ai, Mitaj, Bajrami, Simoni, Asllani që është shumë i ri, Pajaziti, Medon Berisha, Fetai, Shpendi, Çuni… Kemi shumë lojtarë për të ardhmen, padyshim. Ne duhet t’i respektojmë gjithmonë futbollistët, jemi në limitet e të rinjve, duhet ekip të ekuilibruar. Ne mund të mendojmë që këta lojtarë mund të bëhen nesër titullarë, është proces logjik sportiv. Unë jam shumë i lumtur për lojtarët që kemi afruar në kombëtare. Janë lojtarë që na përgjigjen shumë mirë në ekipin e parë. Edhe Hoxha me Nedim Bajramin janë të rinj. Pra, kemi kombëtare të re, që po bën mirë. Duhet të punojmë për t’i ekuilibruar të rinjtë me lojtarët më ekspertë”.

PËSOJMË SHUMË – "Duhet të kemi parasysh kundërshtarët që pësojnë pak, Gjeorgjia është një skuadër e fortë taktikisht, ashtu si Çekia dhe Ukraina. Ju rikujtoj që edhe ne jemi pak a shumë si ata, nuk pësojmë shumë gola. Nuk janë kundërshtarë që në 15 minutat e para mund t’ju shënosh 2 gol. Kemi pasur punë të vështirë, nuk ishte e lehtë të merrnim 6 pikë deri tani. Duhet t’i falenderoj lojtarët dhe stafin, tani na presin dy kundërshtarë dhe ndeshje të vështira".

PROBLEMET ME ÇEKINË – “A ishte e thjeshtë për Çekinë ndaj nesh? Jo. Po për ne ndaj tyre? Jo. Ne ndoshta nuk e kemi kuptuar, por të luash me Çekinë pak a shumë në të njëjtin nivel është e vështirë. Ka shumë lojtarë të fortë. Tani të gjithë e dinë se kush është Bajrami. Se kush ishte Mitaj nuk e dinte askush një vit më parë. Edhe Asllani, po ashtu. Tani kundërshtarët po e studiojnë Shqipërinë, ndaj duhet të përmirësohemi shumë. Ne duhet të japim gjithçka për të fituar, jemi krenare që në këtë pikë të jemi thuajse të barabartë me Çekinë. Në Europian i gjithë stafi teknik i Spanjës, mund ta them qetësisht se i njoh shumë, na përgëzoi për punën. Kjo është meritë e lojtarëve, federatës”.

STADIUMI PLOT – “Ne po rritemi, sa herë ka qenë plot ky stadium në të gjithë ndeshjet? Praktikisht, në të gjitha ndeshjet. Për ne është e bukur, mendoj se hyjnë më shumë se 22 mijë, hyjnë 25 mijë persona. Ky është motivim, pastaj në fushë luhet, është futboll, është argëtim, ambient i bukur për t’u shfrytëzuar. Tifozët tanë krijojnë atmosferë shumë të bukur, është një avantazh i vogël që mund ta shfrytëzojmë. Të hysh në fushë me stadiumin plot është diçka e mrekullueshme. Do të provojmë të bëjmë një ndeshje të bukur. Nëse duam të arrijmë objektivin, duhet të japim 100% ndaj Çekisë dhe Ukrainës”.