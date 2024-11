I uroi fitoren, Trump deklaron se do të flasë me Putin

Presidenti i sapozgjedhur i SHBA-së, Donald Trump tha të enjten se mund të fliste me presidentin rus Vladimir Putin, pasi republikani fitoi në zgjedhjet presidenciale, raporton NBC News.

Në një intervistë me rrjetin televiziv amerikan, Trump tha se kishte folur me rreth 70 liderë botërore që nga mëngjesi i së mërkurës kur u shpall fitues. I pyetur për Putin, ai tha: “Mendoj se do të flasim”.

Deklarata e Trump vjen pasi Putin e uroi atë për fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale, duke deklaruar: “Unë kam thënë se ne do të punojmë me çdo kryetar shteti që populli amerikan i beson”.