Situatë surreale për Leroy Sané, i margjinalizuar te Bayerni. Në verë mund të largohet falas, Premier League e pret me padurim

Është befasuese të shohësh një lojtar të mirë si Leroy Sané në periferi të Bayern Munich. Gjithsesi, gjërat për të ndryshuan në verë dhe origjina e gjithçkaje qëndron në ardhjen e Vincent Kompany si trajner i ri. Çdo hierarki u eliminua dhe anësori i djathtë, i lindur në vitin 1996, do të duhej të luftonte për një vend titullari, pavarësisht 10 golave dhe 13 asistimeve në të gjitha garat, në një total prej 3224 minutash aktivizim.

Tani, megjithatë, situata është dukshëm e ndryshme. Mungesa e gjendjes fizike në fillim të sezonit e dobësoi atë dhe trajneri Kompany “valorizoi” pjesë të tjera të skuadrës. Kjo është arsyeja pse ka luajtur vetëm 304 minuta që nga fillimi i sezonit, pavarësisht se të ndara në 10 ndeshje.

Me një gol të shënuar në çdo kompeticion, por shumë pak për Bayern Munich, duhet thënë se Sané i skadon kontrata më 30 qershor 2025. Kjo do të thotë se pa rinovim me gjigantët gjermanë, ai do të jetë i lirë të nënshkruajë me këdo në verë.

Një mundësi joshëse, e cila sipas asaj që raportohet nga “Sky Sports DE”, po eksplorohet me vëmendje të jashtëzakonshme nga Arsenali. Klubi londinez është i vetëdijshëm për situatën kontraktuale midis Sané dhe Bayern Munich, ndaj në mungesë të rinovimit është një objektiv luksi në merkato, po aq sa për Manchester United. Për momentin, ish-anësori 28-vjeçar i Manchester City ka vetëm një ide: të qëndrojë me gjigantët gjermanë.