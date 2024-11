Ankorohet në portin e Durrësit anija ‘Moliva’ me mbetje të dyshuara të rrezikshme

DURRËS – Anija "Moliva" që bëri transportin e mbetjeve që dyshohen të rrezikshme është ankoruar mëngjesin e sotëm në portin e Durrësit. Pas kësaj pritet që të kryhet procedura e shkarkimit të 102 kontejnerëve dhe transportimi i tyre jashtë hapësirave portuale, në një zonë të konsideruar të sigurt nga autoritetet.

Sipas informacioneve ende jo zyrtare është parashikuar që 102 kontejnerët me mbetjet e kthyera do të transportohen në një zonë në Porto Romano, ku do të mbahen të mbikëqyrura 24 orë siç ka kërkuar edhe Prokuroria e Durrësit.

Pas vendosjes së tyre në këtë hapësirë të sigurt, pritet të procedohet me marrjen e kampionëve nga secili kontejner dhe dërgimin e tyre në një laborator të specializuar.

Anija me mbetje industriale që dyshohet se përmbajnë lëndë të dëmshme, mbërriti më 28 tetor në brigjet shqiptare. Ngarkesa ishte nisur nga Shqipëria në korrik të këtij viti me destinacion Tajlandën e cila e refuzoi atë pas thirrjes në media nga organizata joqeveritare ‘Rrjeti i Aksionit të Bazelit’ me seli në Seattle, të Shteteve të Bashkuara.