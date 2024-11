Horoskopi i fundjavës nga Branko, për të shtunën 9 dhe të dielën 10 nëntor 2024

Astrologu i njohur italo-slloven, Branko Vatovec, sjell tani edhe horoskopin e fundjavës me një pasqyrë ekspres për të dy ditët, 9 dhe 10 nëntor 2024, përkthyer ekskluzivisht nga noa.al.

Dashi

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: I dashur Dash, Hëna në shenjën tuaj rrit dëshirën për aventura dhe aksion. Kjo fundjavë është e përkryer për t’u futur në përvoja të reja. Mos kini frikë të guxoni, edhe në fushën sentimentale: pasioni është në qiell! Këshillë për fundjavën: Merrni një moment për të reflektuar mbi prioritetet tuaja. Qartësia mendore do të jetë aleati juaj më i mirë.

Demi

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Miq Demi, fundjava premton të jetë plot relaks dhe kujdes personal. Energjitë astrale ju ftojnë të rigjeneroni veten, ndoshta duke iu përkushtuar një aktiviteti që ju pëlqen. Në dashuri, lëreni veten të tërhiqeni nga ndjenjat. Këshillë për fundjavën: Përkëdhel veten me pak qetësi; rikuperimi i energjisë suaj do t’ju bëjë të ndiheni të rinovuar.

Binjakët

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Gjallëria juaj shkëlqen këtë fundjavë, Binjakë. Është koha e duhur për t’u shoqëruar dhe për të takuar njerëz të rinj. Do të përfitojnë edhe lidhjet emocionale, me emocione intensive dhe argëtuese. Këshillë për fundjavën: Përdorni kuriozitetin tuaj natyral për të eksploruar mjedise të reja ose për të bërë njohje të reja.

Gaforrja

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Për të lindurit në shenjën e Gaforres, kjo fundjavë sjell një frymë qetësie emocionale. Është një mundësi për të zgjidhur çështjet personale dhe për të bërë paqe me disa dinamika familjare. Dashuria të jep momente të ëmbla dhe të sinqerta. Këshillë për fundjavën: Përkushtojuni atyre që doni. Ndjeshmëria juaj do vlerësohet dhe do ju japë paqe.

Luani

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Energjia dhe kreativiteti do t’ju shoqërojnë këtë fundjavë Luan. Është koha për të shprehur pasionet tuaja dhe për të shijuar pak luks, ndoshta duke organizuar një event të veçantë. Dashuria mund t’ju rezervojë surpriza të papritura. Këshilla e fundjavës: Dëgjoni instinktet tuaja dhe kënaquni me pak egoizëm të shëndetshëm për të kultivuar mirëqenien.

Virgjëresha

Horoskopi për të Shtunën dhe të Dielën: E dashur Virgjëreshë, kjo fundjavë ju ofron mundësinë për të gjetur ekuilibrin dhe qetësinë. Përfitoni prej tij për t’iu përkushtuar mirëqenies fizike dhe mendore. Nga kjo gjendje harmonike shpirtërore do të përfitojnë edhe marrëdhëniet. Këshillë për fundjavën: Lini vend për qetësinë. Frymëmarrja e thellë do t’ju lejojë të rimbusheni dhe të përmirësoni përqendrimin.

Peshorja

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Peshorja do të përjetojë një fundjavë plot bukuri dhe harmoni. Do të mund të krijoni momente të paharrueshme me ata që doni, duke përmirësuar ekuilibrin tuaj të brendshëm. Në dashuri priten emocione të forta. Këshillë për fundjavën: Dëgjoni zemrën tuaj dhe lëreni veten të udhëhiqeni nga aftësia juaj natyrore për të harmonizuar situatat.

Akrepi

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Për ju Akrepat, intensiteti i emocioneve nuk do të mungojë këtë fundjavë. Është një periudhë e favorshme për të eksploruar brendësinë tuaj dhe ndoshta për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Pasioni po ngrihet në qiell në dashuri! Këshilla e fundjavës: Ndiqni intuitën tuaj, pa frikë nga eksplorimi i horizonteve të reja emocionale.

Shigjetari

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Energjia dhe optimizmi karakterizojnë horoskopin tuaj të fundjavës. Për Shigjetarin, e shtuna dhe e diela janë ideale për aventura dhe eksperienca të reja. Yjet ju mbështesin edhe në dashuri, me momente gëzimi të pastër. Këshillë për fundjavë: Përkushtojuni diçkaje të pazakontë. Shpirti juaj i lirë do të gjejë frymëzim dhe forcë të re.

Bricjapi

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Kjo fundjavë për ju Bricjapi është perfekt për të konsoliduar marrëdhëniet tuaja dhe për të përcaktuar projekte të rëndësishme. Edhe në dashuri, harmonia mbretëron dhe ka një ajër stabiliteti dhe sigurie. Këshillë për fundjavën: Merrni kohë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata dhe ndajini ato me ata që ju mbështesin.

Ujori

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Të dashur Ujorë, fundjava premton takime stimuluese dhe ide të reja. Ju mund të ndjeni dëshirën për të eksperimentuar dhe thelluar njohuritë tuaja. Dashuria dhe miqësia favorizohen duke ju dhuruar momente të veçanta. Këshillë për fundjavën: Ndiqni instinktet tuaja dhe hapuni pa frikë ndaj përvojave të reja.

Peshqit

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën: Ndjeshmëria juaj ju bën empatik dhe të vëmendshëm ndaj nevojave të të tjerëve. Këtë fundjavë, Peshqit mund të gjejnë gëzim duke ndihmuar ata që kanë nevojë. Në dashuri ju presin momente ëmbëlsie të pafundme. Këshillë e fundjavës: Lëreni veten të tërhiqen nga emocionet tuaja, por pa i humbur vëmendjen nevojat tuaja personale.