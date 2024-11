Analiza e re e ADN-së e viktimave të Pompeit zbulon të vërtetën tronditëse se cilët ishin ata në të vërtetë!

Dëshmitë e reja të ADN-së nga trupat e varrosur në Pompei po rishkruajnë besimet e zakonshme për historinë e qytetit të lashtë. Shkencëtarët zbuluan se këto supozime, të bazuara vetëm në pamjen fizike dhe pozicionimin e mbetjeve, kanë qenë të gabuara për dekada.

Një nga gipsat më të famshme mbante mbetjet e një të rrituri që mbante një fëmijë që më parë supozohej se ishte një nënë që vdiq me të vegjlit e tyre në duar.

Por analiza e re zbuloi se trupi më i madh i përkiste një burri që nuk kishte lidhje gjenetike me fëmijën. Dhe të paktën një nga dy njerëzit e mbyllur në një përqafim që prej kohësh supozohej se ishin motra ose nënë e bijë ishte gjithashtu burrë.

Ekipi tha se analiza e tyre hodhi poshtë qartë “historitë që u rrotulluan gjatë rreth këtyre individëve”. Alissa Mittnik nga Instituti Max Planck tha: “Ne ishim në gjendje të kundërshtonim ose sfidonim disa nga narrativat e mëparshme të ndërtuara mbi mënyrën se si këta individë u gjetën në lidhje me njëri-tjetrin. Kjo hap interpretime të ndryshme se kush mund të kenë qenë këta njerëz.” Studiuesit gjithashtu konfirmuan se qytetarët e Pompeit vinin nga prejardhje të ndryshme, por kryesisht pasardhës nga emigrantët e Mesdheut lindor duke nënvizuar një model të gjerë lëvizjeje dhe shkëmbimi kulturor në Perandorinë Romake.

“Gjetjet tona kanë implikime të rëndësishme për interpretimin e të dhënave arkeologjike dhe kuptimin e shoqërive antike. Ata theksojnë rëndësinë e integrimit të të dhënave gjenetike me informacionin arkeologjik dhe historik për të shmangur keqinterpretimet e bazuara në supozimet moderne.” Studiuesit u përqendruan në 14 gips që i nënshtroheshin restaurimit, duke nxjerrë ADN-në nga mbetjet e fragmentuara të skeletit që përziheshin me to.

Ata shpresonin të përcaktonin seksin, prejardhjen dhe marrëdhëniet gjenetike midis viktimave. Ka pasur disa surpriza në ‘shtëpinë e byzylykut të artë’, banesën ku u gjetën nëna dhe fëmija i supozuar.

I rrituri kishte veshur një bizhuteri të ndërlikuar, për të cilën kishte emrin shtëpia, duke përforcuar përshtypjen se viktima ishte një grua. Aty pranë ishin trupat e një të rrituri dhe një fëmije tjetër që mendohet se ishin pjesa tjetër e familjes së tyre.

Provat e ADN-së treguan se të katër ishin meshkuj dhe nuk kishin lidhje me njëri-tjetrin, duke treguar qartë se ‘historia që u rrotullua gjatë rreth këtyre individëve’ ishte e gabuar”-tha Mittnik.

Studiuesi zbuloi gjithashtu se njerëzit e lashtë e kishin prejardhjen nga paraardhësit që migruan në rajon nga Mesdheu lindor, gjë që sugjeroi se ata kishin tipare më të errëta sesa besohej më parë.

Ata ishin gjithashtu në gjendje të rindërtonin pjesërisht pamjen e individëve, duke zbuluar se njëri kishte flokë të zinj dhe lëkurë të errët dhe dy të tjerë kishin sy kafe.

Kjo sugjeroi që paraardhësit e tyre e kishin origjinën nga popullatat e Mesdheut Lindor dhe Afrikës Veriore që mund të kenë përfshirë Turqinë qendrore dhe lindore, Sardenja, Libani dhe Italia.

Studiuesit thanë se ata ende duhet të kryejnë më shumë testime gjenetike për të kuptuar plotësisht të kaluarën e Pompeit. Bashkautori i studimit, David Caramelli i Universita di Firenze tha: “Ky studim ilustron se sa jo të besueshme mund të jenë tregimet e bazuara në prova të kufizuara, shpesh duke pasqyruar botëkuptimin e studiuesve të asaj kohe.”

Pompei u mbulua me hi kur mali Vezuvius shpërtheu në vitin 79 pas Krishtit, duke vrarë të gjithë në rrugën e tij dhe duke varrosur zonën. Qyteti u harrua deri në rizbulimin e tij në vitet 1700, kur studiuesit gjetën dhjetëra trupa që ishin ruajtur nga bloza dhe hiri që mbulonin rrugët, ndërtesat dhe njerëzit.

Gërmimet e Pompeit filluan në 1748 dhe megjithëse shpërthimi i Vezuvit shkatërroi plotësisht qytetin, depozitat piroklastike ruajtën viktimat, ndërtesat dhe artin. Indet e buta të viktimës ishin kalbur gjatë mijëvjeçarëve, por konturet e tyre mbetën të paprekura dhe u rikuperuan duke mbushur zgavrat me gips, duke ruajtur kështu ADN-në e tyre.

Kur trupat u zbuluan për herë të parë, studiuesit shikuan pozicionin e tyre ndaj njëri-tjetrit, si dhe vendndodhjen që çoi në supozime për marrëdhëniet e tyre me njëri-tjetrin.

Gjatë gërmimeve të Pompeit të vitit 1914, nëntë individë u zbuluan në kopshtin e një shtëpie, dy prej të cilëve u gjetën afër njëri-tjetrit në një përqafim. Në atë kohë, arkeologët thanë se kishte tre mundësi për lidhjen e tyre: të ishin nënë e bijë, dy motra ose të dashura.

Pas skanimit të mbetjeve skeletore, studiuesit tani kanë përcaktuar se viktimat ishin meshkuj dhe femra dhe njëra ishte midis moshës 14 dhe 19 vjeçe ndërsa tjetra ishte 22 vjeçe.

Në një rast tjetër të zbuluar në vitin 1974, katër viktima u gjetën në një shtëpi dhe supozohej se ishin një familje e lidhur gjenetikisht. Trupi i parë ishte ai i një 4-vjeçari, i cili u identifikua si mashkull për shkak të fryrjes së allçisë pranë organit gjenital.