Biden: Pushteti do i kalojë Trump-it paqësisht. Sistemi zgjedhor amerikan, i ndershëm, i drejtë dhe transparent

Presidenti amerikan Joe Biden mbajti fjalën e tij të parë pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale amerikane.

Biden falënderoi Kamala Harris dhe stafin e saj të fushatës, teksa tha se transferimi i pushtetit te Trump do të jetë paqësor.

“Diçka për të shpresuar se mund të bëjmë, pavarësisht se për kë keni votuar, është ta shohim njëri-tjetrin jo si kundërshtarë, por si amerikanë të tjerë. Ulni temperaturën”, tha Biden.

Ai tha se zgjedhjet presidenciale treguan se SHBA ka një sistem zgjedhor të ndershëm, të drejtë dhe transparent.

“Shpresoj gjithashtu që të mund t’i japim fund pyetjes për integritetin e sistemit zgjedhor amerikan. Është i ndershëm, është i drejtë dhe transparent dhe mund t’i besohet, fitohet ose humbet”, shtoi ai.

Ai falënderoi stafin e punonjësve që u angazhuan në procesin zgjedhor.

“Në fillim, ne duhet t’i falënderojmë ata. Falënderojini ata për stafin e vendeve të votimit, numërimin e votave, mbrojtjen e vetë integritetit të zgjedhjeve. Shumë prej tyre janë vullnetarë që e bëjnë këtë thjesht nga dashuria për vendin e tyre. Dhe, siç bënë ata, siç bënë detyrën e tyre si qytetarë, unë do të bëj detyrën time si president. Unë do ta përmbush betimin tim dhe do të respektoj Kushtetutën. Më 20 janar, ne do të kemi një transferim paqësor të pushtetit këtu në Amerikë”, tha Biden.