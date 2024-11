Horoskopi i Paolo Fox e enjte 7 nëntor 2024: pasqyra zodiakale për të 12 shenjat

Me horoskopin e Paolo Fox për të enjten e 7 Nëntorit, përgatituni të frymëzoheni, të sfidoheni dhe të përkëdhelini nga këshillat që i përshtaten qiellit tuaj. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Nesër, i dashur Dashi, mund të ketë disa tronditje në sferën sentimentale: Marsi ju bën impulsiv dhe herë pas here nervoz, duke ju shtyrë të thoni gjëra për të cilat mund të pendoheni. Provoni të numëroni deri në dhjetë përpara se të bëni zgjedhje drastike. Mos harroni, pak durim mund të bëjë mrekulli! Në punë, mos e lini veten të shpërqendroheni, veçanërisht nëse keni projekte në pritje. Përdorni energjinë e ditës për të mbyllur çështje të rëndësishme dhe për të hequr dorë nga gjërat e vogla.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Demi, ndiheni veçanërisht kokëfortë dhe të vendosur për të marrë atë që dëshironi, por mbani mend: këmbëngulja juaj mund të bëhet një thikë me dy presa! Nesër mund të ketë ndonjë diskutim me miqtë apo kolegët që nuk mendojnë si ju. Këshilla e yjeve? Uleni ca tonin, pak diplomaci nuk bën keq! Në dashuri, nëse keni nevojë për sqarime, është më mirë t’i qaseni çështjes me kokë të ftohtë. Mos rrezikoni të prishni paqen për një çështje krenarie.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Binjakët, nesër do të jetë një ditë kushtuar reflektimit. Kohët e fundit keni qenë të zënë, por tani është koha të ngadalësoni ritmin dhe të dëgjoni emocionet tuaja. Në dashuri mund të vijnë surpriza pozitive, veçanërisht nëse i lini pritshmëritë dhe jetoni në këtë moment. Në punë është mirë të shmangni konfliktet, sepse disponimi juaj mund të luhatet. Mundohuni të jeni produktiv, por pa e stresuar shumë veten.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Gaforrja, e nesërmja mund të jetë një ditë delikate, veçanërisht në nivel emocional. Diçka nuk ju kënaq plotësisht, por yjet ju ftojnë të reflektoni në vend që ta lini veten të dërrmoheni. Në dashuri përpiquni t’i shprehni nevojat tuaja pa frikë, partneri do jetë më i kuptueshëm nga sa mendoni. Në punë, megjithatë, mund të ketë mundësi të mira, ndaj mbani vëmendjen tuaj lart dhe mos i humbisni mundësitë që mund të jenë të frytshme.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Qielli i së nesërmes ju fton të jeni të kujdesshëm. Jeni të prirur natyrshëm të shkëlqeni, por kujdes mos e teproni, rrezikoni të shfaqeni arrogantë. Në dashuri ekziston rreziku i një keqkuptimi të vogël: shmangni dramën dhe përpiquni të dëgjoni edhe këndvështrimin e tjetrit. Në vendin e punës përpiquni të tregoni aftësitë tuaja pa e tepruar, meritat tuaja do të njihen pa qenë nevoja ta teproni.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Për ju nesër është një ditë në të cilën mund të ndjeni një nevojë të fortë për rregull dhe qartësi, si në marrëdhënie ashtu edhe në mendje. Yjet ju sugjerojnë ta përdorni këtë energji për t’u pastruar: eliminoni situatat që nuk ju sjellin asgjë të mirë. Në nivel pune, megjithatë, është koha të tregoheni metodikë dhe të mos i lini asgjë rastësisë. Në dashuri, megjithatë, relaksohuni: ndonjëherë një mbrëmje e thjeshtë vlen sa një mijë fjalë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Kjo e enjte 7 pritet të jetë një ditë në të cilën do të kërkoni ekuilibrin dhe qetësinë, por mund të mos jetë e lehtë t’i gjeni! Në sferën sentimentale mund të lindin debate të vogla. Këshilla e yjeve? Qëndroni të qetë dhe mos merrni vendime të nxituara. Në punë, megjithatë, është një kohë e mirë për të propozuar ide të reja: krijimtaria juaj po rritet në qiell, shfrytëzojeni!

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Jeni në një transformim të thellë dhe nesër do të jetë një ditë për introspeksion. Në dashuri mund të zbuloni anët e reja të partnerit ose të sqaroni dyshimet që i mbani në vete prej pak kohësh. Megjithatë, në punë, yjet ju këshillojnë që planet tuaja më ambicioze t’i mbani për vete, të paktën për momentin. Ndonjëherë, ndarja shumë herët mund të bllokojë energjinë tuaj krijuese.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Kjo e enjte pritet të jetë një ditë intensive dhe e ngarkuar. Në dashuri mund të ketë disa debate, por asgjë që një e qeshur e shëndetshme nuk mund ta zgjidhë. Në punë, kushtojini vëmendje shpërqendrimeve: mund të bëni disa gabime për shkak të shqetësimit tuaj. Yjet ju këshillojnë të bëni një listë prioritetesh dhe të ndiqni një plan: organizohuni më mirë dhe gjithçka do të shkojë mirë.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Nesër do të jetë një ditë pozitive për projekte afatgjata. Nëse keni kohë që keni diçka në mendje, është koha për të hedhur hapin e parë. Në dashuri mund të ndiheni të shkëputur, por kjo nuk do të thotë se nuk ka emocione të forta në lojë. Në punë, yjet janë në anën tuaj: ndiqni intuitën tuaj dhe mos kini frikë të merrni vendime të guximshme.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

E nesërmja do të jetë një ditë disi e turbullt, sidomos përsa i përket marrëdhënieve ndërpersonale. Ju prireni të jeni pak të pakapshëm, por mbani mend se komunikimi është çelësi. Në dashuri, jini më të pranishëm dhe të disponueshëm, veçanërisht nëse partneri/ja kërkon më shumë vëmendje. Në punë, përpiquni të mos shpërndani energjinë tuaj në një mijë drejtime, përqendrohuni në një objektiv në një kohë.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Nesër do të jetë një ditë emocionale. Mund t’ju duhet të izoloheni për të reflektuar dhe është e drejtë që t’i lejoni vetes disa momente vetmie. Në dashuri, yjet ju këshillojnë të mos keni frikë të shprehni ndjenjat tuaja, veçanërisht nëse ka çështje të pazgjidhura. Në punë, përdorni frymëzimin aktual për të ndjekur projekte krijuese. /noa.al