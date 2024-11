Benzema ia bën të qartë Mbappes: Harroje se mund ta spostosh Vinicius në të majtë, nuk je më te PSG-ja

Mbappe ka shënuar 8 gola në 14 paraqitje, në të gjitha garat për Real Madridin, që nga transferimi aty (nga PSG), por nuk ka arritur të shënojë në 5 ndeshjet e fundit. 26-vjeçari është vendosur në një rol më qendror që nga drejtimi prej Carlo Ancelottit, në krahasim me rolin polivalent, me të cilin pati sukses me parizienët.

“Problemi, për mendimin tim, është se Mbappe nuk është një sulmues qendror. Edhe me ekipin kombëtar, sa herë që luan si ‘9’, ai nuk ndihet mirë, sepse ky nuk është pozicioni i tij, – tha Benzema. – Në të majtë të sulmit të Real Madridit, rolin e tij ideal, Kylian ka një djalë si Vinicius, i cili për mendimin tim është më i miri në botë.

Nuk mund të luash me Vinicius si ‘9’ ose në të djathtë, sepse sa herë pozicionohet në të majtë, braziliani bën diferencën në ndeshje. Mbappe nuk është një ‘9’ i vërtetë. Njerëzit kërkojnë shumë prej tij, ndaj është shumë në presion. Kjo gjë dihej, sepse Real Madridi nuk është PSG".

Mbappe ka humbur 7 shanse të mëdha këtë sezon, çka tregon se ka ngërç serioz në finalizim. Në humbjen 4-0 në “El Clasico”, ylli francez regjistroi vetëm 27 prekje të topit. Vetëm Aurelien Tchouameni (24 prekje) regjistroi më pak në mesin e atyre që e filluan titullar takimin ndaj Barcelonës. Edhe mbrëmë ndaj Milanit shpërdori raste të mira për gol, mbeti “thatë”.

Benzema gjithashtu duroi një fillim të vështirë të jetës në kryeqytetin spanjoll, duke shënuar vetëm 9 gola në 33 paraqitjet e tij, në të gjitha garat, në sezonin debutues atje, pas transferimit nga Lyon.

Megjithatë, ai do të vazhdonte të bëhej një nga lojtarët më të mirë të Real Madridit në histori, duke shënuar 354 herë në 648 paraqitje, një total që e lë atë pas vetëm Cristiano Ronaldos (450 gola) në historinë e klubit.

Benzema fitoi 25 trofe të mëdhenj gjatë kohës si lojtar i bardhë, duke marrë gjithashtu “Topin e Artë” në vitin 2022. Ai kishte disa këshilla për bashkatdhetarin e Real Madridit, për të ecur përpara:

"Mos u dorëzo, sepse nuk mendoj se do ta spostosh Vinicius nga krahu i majtë. Ai është lojtari më i mirë në botë për momentin, në atë rol. Mbappe duhet të kuptojë se sot është ‘9’ te Real Madridi, ndaj ta harrojë krahun e majtë për një kohë.

Si duhet të qaset në nivel mental? Është ndryshe nga rasti im, unë shkova 21 vjeç te Real Madridi, ndërsa ai 25 vjeç. Mbappe e di presionin që ekziston në atë klub. Nëse nuk do të shënojë për 2, 3 ndeshje, do ta shkatërrojnë me kritika. Ai ka nivel për ta trajtuar një presion të tillë. Sidoqoftë, e vërteta është se Real Madrid nuk është PSG".