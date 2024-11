Fonseca i bindur: Është më e vështirë të luash kundër Monza ose Cagliarit se ndaj… Real Madridit

Pas kritikave, tifozët e Milanit duartrokasin trajnerin Fonseca. Ndërkohë, ai vlerëson lojtarët e tij, që fituan 3-1 në “Santiago Bernabeu”: “Ekipi im nuk kishte frikë nga asgjë”.

A e shpagon plotësisht Paulo Fonseca fitorja 3-1 ndaj kampionëve europianë në fuqi dhe skuadrës më të suksesshme në histori? E thënë kështu, me siguri. Megjithatë, do të duhet kohë për të kuptuar nëse trajneri i Milanit do të jetë në gjendje ta ruajë këtë lloj force në një afat të gjatë, duke u përpjekur kështu të ketë ëndrra të mëdha.

Ndërkohë, Milani po shijon suksesin në shtëpinë e Real Madridit, i cili e çon në zonën e “play-off”-it, me mundësinë për të luftuar seriozisht për kualifikimin direkt në 1/8 finale.

Ndërsa tifozët e Milanit, në rrjetet sociale, i kërkojnë falje Fonseca për kritikat e javëve të para, të cilat dukej se mund të çonin në shkarkimin praktikisht të menjëhershëm të portugezit, trajneri kuqezi po shijon suksesin kundër favoritit të zakonshëm numër një për fitimin e Champions League.

Padyshim ka mbetur i kënaqur me suksesin e madh të Milanit të tij: "Ne fituam, sepse lojtarët kishin guxim. Erdhëm këtu pa u frikësuar nga asgjë, shumë të etur për të luajtur shanset tona. Ne e përgatitëm ndeshjen që ta kishim topin në këmbët tona, në pjesën e parë bëmë gjëra të rëndësishme. Në pjesën e dytë pati më shumë vuajtje, por ia dolëm së bashku dhe fitorja ishte e merituar.

Ndeshjet europiane janë krejtësisht të ndryshme nga ato në Serie A. Shumë njerëz që jetojnë jashtë nuk e dinë se sa e vështirë është të luash kundër skuadrave në kampionatin italian. Është më e vështirë të luash kundër Monza ose Cagliari (kundërshtari i radhës i kuqezinjve) sesa kundër Real Madridit. Pastaj, padyshim që Real Madridi është ndoshta ekipi më i fortë në botë, por nuk është e mundur të luash njësoj kundër skuadrave që mbrojnë një kundër një.

Ne i dëshmuam Europës që skuadrat italiane nuk dinë vetëm të mbrohen, nuk jam dakord kur thuhet kjo për skuadrat italiane. Kishim durimin për ta mbajtur topin dhe pritur kohën e duhur për të sulmuar. Tani duhet të vazhdojmë të rritemi, sepse kemi ende potencial.

Zëvendësimi Morata-Abraham? Alvaro di ta lidhë lojën dhe repartet, Tammy ka të tjera karakteristika. Në atë moment Morata ishte i lodhur dhe më duhej ta zëvendësoja, ndër të tjera. Real Madridi po ushtronte shumë presion. Ndoshta në mënyrë të pandërgjegjshme, në mendjen e lojtarëve kishte hyrë edhe fakti se Real Madridi shënoi shumë në fazat e fundit të lojës, kësisoji e humbëm pak cilësinë në dalje”.