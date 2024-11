‘Dua të falënderoj gruan time të bukur’! Donald Trump: Amerika na ka dhënë një mandat të paprecedentë dhe të fuqishëm. Mrekulli të shikosh këto fitore

Presidenti i zgjedhur i SHBA-ve Donald Trump ka mbajtur fjalimin e fitores në skenën e përgatitur në Florida, ku e pranishme ka qenë dhe familja e tij. Trump ka falënderuar zgjedhësit e tij, bashkëshorten Melania, fëmijët, ka kujtuar babain dhe vjehrrën e tij.

“Njerëz të jashtëzakonshëm janë pranë meje. E bënë udhëtimin me mua dhe ne do ju bëjmë shumë të lumtur dhe krenarë për votën tuaj. Shpresoj që kur të ktheni kokën pas të thoni ishte një moment shumë i rëndësishëm. Amerika na ka dhënë një mandat të paprecedentë dhe të fuqishëm. Kemi marrë kontrolli ne senatit. Gara për senat në Nevada, Ohio, Michigan, Pensilvani, janë fituar të gjitha nga lëvizja Maga. Në këto raste ka qenë një garë shumë e fortë, fitoret për senat ishin të mrekullueshme. Është mrekulli të shikosh këto fitore, nuk e prisnim, dua tju falënderoj të gjithëve. Do të mbajmë dhe kontrollin e Dhomës së Përfaqësueve gjithashtu. Dua të falënderoj Mike Johnson. Dua të falënderoj gruan time të bukur zonjën Melania, e cila ka librin më të shitur në vendin tonë. Ka bërë një punë të mrekullueshme, dua ta falënderoj. Dua të falënderoj të gjithë familjen time, fëmijët e mi të mrekullueshëm. Faleminderit për ndihmën që më keni dhënë. Babai im na mungon gjithashtu dhe nëna e Melanias, ajo do të ishte shumë e lumtur në këtë skenë. Ishte një grua e mrekullueshme, e bukur si brenda dhe jashtë. Dua të përgëzoj zv.presidentin e SHBA-ve J. D. Vance dhe gruan e tij të mrekullueshme”.