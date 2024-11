Donald Trump drejt fitores së zgjedhjeve në SHBA. Çfarë ka ndodhur gjatë natës e deri më tani?

SHBA- Në SHBA vijon numërmi i votave. Më poshtë renditen rezultatet kryesore dhe ndodhitë më pikante të natës së shkuar:

Donald Trump ka fituar shtetet e lëkundura të Xhorxhias dhe Karolinës së Veriut, dy nga shtatë shtetet "swing". Trump ka 246 nga 270 votat e kolegjit elektoral të nevojshëm për të fituar, dhe Kamala Harris ka 210 vota të kolegjit elektoral. Zëvendëspresidentja tani nuk mund të fitojë zgjedhjet pa fituar shtetin e Pensilvanisë, në të cilin Trump mban kryesimin, me 90% të votave të numëruara.

Alaska mbylli qendrat e votimit, duke i dhënë fund shumicës së votimeve në zgjedhjet presidenciale në SHBA. Shteti i kuq ishte i fundit ku votimi ishte në vazhdim në mbarë vendin dhe Donald Trump pritet të pretendojë tre votat e tij elektorale. Votuesit mund të vazhdojnë të votojnë në disa qarqe diku tjetër ku pati radhë të gjata, ose ku gjykatat urdhëruan që qendrat e votimit të hapeshin më vonë.

Ekipi i fushatës së Harris njoftoi se ajo nuk do të fliste të martën mbrëma. Bashkëkryetari i saj i fushatës Cedric Richmond iu drejtua turmës së mbledhur për nënpresidenten. “Ne kemi ende vota për të numëruar. Kemi ende shtete që nuk janë thirrur ende. Ne do të vazhdojmë, brenda natës, të luftojmë për të siguruar që çdo votë të numërohet, që çdo zë të ketë folur. Kështu që ju nuk do të dëgjoni nga zëvendëspresidentja sonte, por do të dëgjoni nga ajo nesër.”

Harris ka fituar këto shtete deri më tani: Virginia, Hawaii, New Mexico, California, Oregon, Washington, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont, Washington DC dhe distrikti i parë i kongresit të Maine.

Trump ka fituar këto shtete deri më tani: Karolina e Veriut, Xhorxhia, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentaki, Luiziana, Misuri, Misisipi, Montana, Dakota e Veriut, Ohio, Oklahoma, Karolina e Jugut, Dakota e Jugut, Tenesi, Teksas, Utah , West Virginia, Wyoming, Kansas, Idaho, Iowa dhe distrikti i tretë i kongresit në Nebraska.

Trump fitoi në Iowa pavarësisht se anketuesja më e madhe e shtetit Ann Selzer të shtunën gjeti që Harris kryeson me një sasi të vogël që ishte megjithatë brenda kufirit të gabimit të sondazhit. Zbulimi u pa si një shenjë e mundshme fuqie për Harris në Wisconsin dhe Michigan aty pranë, dy shtete të lëkundura që janë demografikisht të ngjashme me Iowa-n. Fushata e Trump e dënoi sondazhin e Selzer.

Republikanët kanë rimarrë shumicën në Senat, raportoi Associated Press, pasi morën vende në Ohio dhe Virxhinia Perëndimore dhe u shmangën sfidave ndaj kandidatëve të tyre në Teksas dhe Nebraska. Republikanët do të kontrollojnë dhomën e lartë të Kongresit për herë të parë në katër vjet.

Nëse Donald Trump fiton, ata do të jenë në gjendje të konfirmojnë gjyqtarët e tij të gjykatës supreme, gjyqtarët federalë dhe të emëruarit në postet e kabinetit. Nëse Harris fiton Shtëpinë e Bardhë, ata mund të detyrojnë të mbajnë të emëruarit e saj ose t’i bllokojnë ata plotësisht.

Votuesit e Misurit miratuan një masë votimi që ruan të drejtat e abortit në kushtetutën e shtetit, duke e vendosur shtetin të përmbysë ndalimin e tij pothuajse total të abortit – i pari në SHBA pas Roe v Wade.

Kolorado, Nju Jork dhe Maryland miratuan gjithashtu masa për të mbrojtur të drejtat e abortit, ndërsa në Florida, një përpjekje për të hequr një ndalim gjashtë-javor dështoi.

SHBA do të ketë dy gra zezake që do të shërbejnë si senatore për herë të parë në historinë amerikane , me zgjedhjen e Lisa Blunt Rochester nga Delaware dhe Angela Alsobrooks nga Maryland.

Sarah McBride , një senator i shtetit Delaware, ka bërë histori si personi i parë transgjinor i zgjedhur në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA. McBride, 34 vjeç, fitoi karrigen e madhe të Delaware-it në Dhomën e Përfaqësuesve në zgjedhjet e përgjithshme të së martës kundër kandidatit republikan John Whalen III, një ish-oficer policie dhe biznesmen i shtetit Delaware. Selia e Dhomës, e vetmja e Delaware, ka qenë demokratike që nga viti 2010.