Horoskopi i Brankos, e mërkurë 6 nëntor 2024

Horoskopi i Brankos për të mërkurën e 6 Nëntorit. Astrologu flet për një qiell plot lëvizje astrale, duke sugjeruar se kjo ditë do të jetë vërtet intensive për të gjitha shenjat e horoskopit.

Fjalëkalimi? Ekuilibri si peshore. Planetët ofrojnë sfida dhe dhurata, por secilit prej jush do të jetë në dorë të balancojë realitetin me ëndrrat. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

I dashur Dashi, impulsiviteti juaj do të jetë aleati dhe armiku juaj sot. Mërkuri në opozitë ju fton të zgjidhni me kujdes fjalët, sidomos në punë: keni shumë energji, por kujdes që të mos ju kaplojnë nxitimi. Përqendrohuni në detajet e vogla, ato që tentoni t’i shpërfillni. Në dashuri përpiquni t’i lini hapësirë ​​ndjenjave të partnerit dhe dëgjoni. Durimi nuk është pika juaj e fortë, por sot mund të bëjë mrekulli.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Demi i ëmbël, me Venusin që buzëqesh nga shenja juaj, sot është një ditë e përkryer për t’u kënaqur me kënaqësitë tuaja. Trajtojeni veten me momente relaksi dhe kujdesuni për veten. Në vendin e punës qëndroni të qetë: mund të ketë keqkuptime të vogla. Branko ju këshillon të mbani këmbët në tokë, por pa hequr dorë nga ëndrrat tuaja. Është një ditë mbjelljeje: ajo që rrit sot do të japë fryte nesër. Në dashuri tregohuni bujarë dhe tregoni ndjenjat tuaja.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Binjakët e gjallë, dëshira juaj për aventura mund t’ju futë në telashe sot. Jo çdo gjë është ashtu siç duket, ndaj bëni kujdes që të mos rrëmbeheni nga entuziazmi kalimtar. Në fushën profesionale, planetët ju ftojnë të qëndroni të fokusuar në qëllimet kryesore. Në dashuri, kini kujdes nga shpërqendrimet: partneri juaj mund të ndihet i lënë pas dore. Me pak introspeksion, ju mund ta ktheni ditën tuaj në një udhëtim të brendshëm që do t’ju çojë më shumë nga sa e imagjinoni.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Gaforre e ndjeshme, sot yjet ju sugjerojnë të bëni një pushim dhe të reflektoni. Hëna ju bën më introspektivë se zakonisht, dhe kjo mund të jetë mirë nëse dini si ta trajtoni atë. Mos kini frikë të trajtoni çështjet e vjetra që keni lënë mënjanë: Branko thotë se është koha për të mbyllur kapitujt e hapur. Në dashuri, përpiquni të jeni më të hapur dhe të drejtpërdrejtë, pa u fshehur pas heshtjes. Një fjalë mund të bëjë diferencën.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luani krenar, sot jeni në qendër të vëmendjes. Në punë, është koha juaj për të shkëlqyer dhe për të marrë përgjegjësinë: ju keni forcën për të udhëhequr ekipin tuaj drejt qëllimeve të reja. Megjithatë, mos lejoni që egoja të pushtojë. Mos harroni se të dëgjuarit e të tjerëve është një shenjë e udhëheqjes së vërtetë. Në dashuri, përkushtojini partnerit tuaj dhe bëjini të ndiejnë se sa të rëndësishëm janë për ju. Yjet ju buzëqeshin, por ju takon të shfrytëzoni rastin.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

E dashur Virgjëreshë, saktësia juaj do të testohet sot. Planetët ju kërkojnë të keni më shumë besim tek vetja dhe aftësitë tuaja. Në punë është koha të tregoni se çfarë vleni, por pa e tejkaluar autokritikën e zakonshme. Në dashuri, partneri juaj vlerëson vëmendjen tuaj ndaj detajeve: mos ndaloni së surprizuari veten dhe ata që doni. Branko ju këshillon të relaksoheni dhe ta merrni jetën më lehtë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja e ekuilibruar, sot ndjenja juaj e drejtësisë do t’ju drejtojë drejt vendimeve të rëndësishme. Në vendin e punës tregohuni diplomatik, por mos lejoni që të tjerët të marrin përsipër. Përballoni problemet me qetësi dhe kërkoni kompromisin më të mirë. Në dashuri, hapuni për horizonte të reja dhe mos kini frikë të bëni një hap jashtë zonës suaj të rehatisë. Yjet ju kërkojnë të përqafoni ndryshimet pa rezerva.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrep misterioz, shqisa juaj e gjashtë është e mprehtë sot dhe yjet ju inkurajojnë të ndiqni instinktet tuaja. Në një kontekst profesional, shmangni diskutimet e panevojshme dhe qëndroni të fokusuar në qëllimet afatgjata. Në dashuri, hapuni pak më shumë: partneri juaj duhet të ndjejë afërsinë tuaj. Edhe nëse preferoni të ruani kontrollin, sot Branko ju këshillon të hiqni dorë. Më besoni, mund të jetë befasuese.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari aventurier, sot dëshira juaj për liri mund të bie ndesh me përgjegjësitë tuaja. Në punë, mbani vëmendjen në detyrat urgjente pa u shpërqendruar. Është një ditë e përkryer për të planifikuar projekte të reja, por mos e humbisni realitetin. Në dashuri, energjia juaj ngjitëse do ta bëjë të lumtur partnerin: shfrytëzojeni këtë moment për të ndarë ëndrrat tuaja. Branko ju sugjeron të jeni më konsekuent.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjap i vendosur, sot këmbëngulja juaj do të jetë çelësi për të përballuar sfidat. Puna mund të jetë intensive, por me përkushtimin tuaj do të kapërceni çdo pengesë. Yjet ju këshillojnë të mos tregoheni shumë të ashpër me veten. Në dashuri, jepini vetes disa momente lehtësie dhe ndani mendimet tuaja me partnerin. Branko ju kujton se nuk është gjithmonë e nevojshme të kontrolloni gjithçka: lini vend për surpriza.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujori novator, sot mendja juaj është një vullkan idesh. Yjet ju shtyjnë të shpreheni lirshëm dhe të ndiqni idealet tuaja. Në punë propozoni projekte të reja dhe mos kini frikë të thyeni mykun. Në dashuri, mund të ndiheni të tërhequr nga njerëz të ndryshëm se zakonisht: ndiqni zemrën tuaj, por mos harroni sensin e përbashkët. Branko ju inkurajon të kërkoni perspektiva të reja pa e humbur realitetin.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshqit ëndërrimtarë, intuita juaj është veçanërisht e fortë sot dhe yjet sugjerojnë që t’i besoni intuitës suaj. Në punë shmangni shpërqendrimet dhe fokusohuni te qëllimet tuaja. Është koha për t’i dhënë formë ëndrrave tuaja, por mbani mend se qëndrueshmëria është thelbësore. Në dashuri përpiquni të komunikoni më mirë me partnerin dhe dëgjoni nevojat e tij. Branko ju këshillon të mos mbylleni në botën tuaj: ndarja është çelësi për të gjetur harmoninë. /noa.al