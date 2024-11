‘Leao luan nga minuta e parë. Real Madridi është shumë i fortë, por ne duam gjithmonë të fitojmë’

Me vetëm tri pikë në tri ndeshjet e para të Ligës së Kampionëve, kuqezinjtë janë të dënuar të fitojnë. Milani do të përballet sonte me sfidën më të vështirë në Ligën e Kampionëve, pikërisht në “Bernabeu”, ndaj kampionëve në fuqi të kontinentit. “Është një mundësi e madhe për të treguar sa vlejmë, – shpjegoi Paulo Fonseca në konferencën për shtyp. – Do të luajmë kundër favoritit për ta fituar Ligën e Kampionëve”.

Si do të përballeni me Real Madridin?

Natyrshëm, kur bëhet fjalë për një ndeshje të tillë, motivimi është i madh. Do të luajmë kundër favoritëve për të fituar Champions League, për ne është një mundësi për t’u rritur. Pa frikë dhe me guxim, mund të luajmë një ndeshje të mirë.

Milani juaj luan gjithmonë për të fituar. A do të ishte pozitiv edhe një barazim në “Bernabeu”?

Gjithmonë përpiqem t’u përcjell lojtarëve dëshirën për të fituar, edhe në këtë ndeshje nuk do të jetë ndryshe. Gjithmonë mendoj për të fituar, edhe duke e ditur që Real Madridi është ekip i madh. Nëse barazimi është rezultat pozitiv apo negativ, do të varet nga mënyra se si do të luajë skuadra.

A do të luajë Leao nga minuta e parë?

Po, Rafa do të luajë që në fillim. Presim që ai të jetë vendimtar.

Sa po e ndihmon Morata ekipin tuaj?

Alvaro është një lojtar shumë i rëndësishëm në ekipin tonë, jo vetëm për atë që jep në fushë, por edhe sjelljen prej profesionisti. Për mua është një shembull, një lojtar inteligjent, që po bën shumë mirë. Ai është vendimtar për ne.

Ancelotti tha se duhet koha e duhur për një trajner dhe se ky është një Milan me potencial të madh. Çfarë mendoni ju?

Carlo është një pikë referimi për mua. Ai është trajneri më i mirë në botë, gjithçka që thotë është e rëndësishme, për t’u dëgjuar. E falënderoj për këtë mendim.

A e keni parë “El Clasico”?

Po, e pashë Real Madrid-Barcelona, i​shte e pamundur të mos e shikoja. Janë dy skuadra që më pëlqen t’i shikoj sa më shpesh. Natyrisht, ne jemi një lloj skuadre tjetër, por i kemi përdorur pamjet e “El Clasico” për t’u përgatitur për këtë ndeshje.

A të shqetëson që të gjithë flasin për Leaon?

Jo, sinqerisht jo. E di mirë se çfarë është e rëndësishme për mua dhe për ekipin. Është normale që të flitet për këto situata, por si trajner ndjek rrugën time.

A mundet që Milani të luajë me dy sulmues në “Bernabeu”?

Jo, sepse Tammy nuk është në gjendjen më të mirë fizike, nuk mund ta luajë të gjithë ndeshjen. Ndoshta mund të luajë një pjesë të ndeshjes, por jo nga fillimi.

Çfarë sezoni është ky për Theo Hernandez?

Theo e filloi sezonin me vështirësi fizike, tani është më mirë, po rritet. Ai gjithashtu ka hapësirë ​​për t’u përmirësuar.

Çfarë mendoni për “Topin e Artë” të Rodrit?

Për mua, çmimet individuale nuk janë të rëndësishme, por i kuptoj polemikat që krijohen. Gjithsesi, vendimet duhet të respektohen. Është e vështirë të thuhet se kush e meritoi më shumë.

Çfarë do të thotë të luash kundër Ancelottit?

Është gjithmonë e veçantë, unë jam tifoz i madh i Ancelottit, si trajner dhe si person. Ai është një shembull për të gjithë ne trajnerët. Për mua është një motivim dhe burim i madh krenarie.

Real Madrid-Milan, një derbi europian?

Është ndeshje mes dy klubeve që kanë fituar më shumë Liga të Kampionëve. Shpresojmë të japim një shfaqje të mirë për njerëzit që e duan futbollin.