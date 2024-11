Skuteri përplaset nga një makinë, humb jetën 17-vjeçari shqiptar në Itali. Emri

ITALIA- Një 17-vjeçar shqiptar me emrin Stiven Xhafa, ka humbur jetën mbrëmjen e së dielës nga një aksident fatal në Itali. Sipas mediave italiane, i riu shqiptar po udhëtonte me një shok me skuterin e tij, teksa është përplasur nga një makinë, përplasje që ka rezultuar fatale për 17-vjeçarin shqiptar.

Mediat italiane raportojnë se aksidenti ka ndodhur rreth orës 23:00 në Castiglione del Lago. Makina drejtohej nga një 40-vjeçar po me origjinë shqiptare.

Nuk mjaftoi ndërhyrja e shpejtë e punonjësve shëndetësorë. I riu ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Mjekët, megjithatë, mundën të shpëtonin mikun e tij, gjithashtu 17 vjeç, i cili u transportua në spitalin Santa Maria della Misericordia në Perugia, ku iu nënshtrua një operacioni urgjent në gjendje shumë të rëndë. Tani gjendja e tij është e qëndrueshme dhe djali ndodhet në terapi intensive por nuk është në rrezik për jetën.

Shoferi mbeti i plagosur lehtë dhe iu nënshtrua të gjitha analizave për të verifikuar nëse ai kishte dëmtime në momentin e përplasjes.

Po vijojnë hetimet e karabinierëve për zbardhjen e dinamikës. Sipas të dhënave paraprake, shkak i aksidentit duket se ka qenë kalimi në korsi nga shoferi, ndoshta për të bërë një kthesë.