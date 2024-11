‘Ik, më ke tradhtuar, fëmija s’është imi!’Edmondi përzë bashkëjetuesen: Nuk të dua më!

Rasti i radhës në “Shihemi në Gjyq” është një përballje e vështirë mes dy bashkëjetuesve, Edmondit dhe Nailes. “Unë jam burrë, nuk e pranoj të më tradhtojë gruaja. Sot do ta marrim vesh a më ka tradhtuar apo jo”, shprehet Edmondi në insertin prezantues të rubrikës së të “Dielës Shqiptare” në Tv Klan.

Në insertin e saj, Nailja thotë se: “Është shumë e rëndë që bashkëjetuesi më akuzon se thotë nuk i ke fëmijët me mua, unë jam e gatshme që ai t’u bëjë ADN-në”.

Me hyrjen e tij në studio, Edmondi përforcon akuzën ndaj bashkëjetueses së 9 viteve.

Ardit Gjebrea: Ajo është e gatshme që të bëjë analizën e ADN-së.

Edmond: Mendoj se fëmija nuk është imi se ajo ka një të dashur.

Nailja hyn shumë e acaruar dhe i kërkon llogari Edmondit. Ai përsërit të njëjtën gjë, ndërsa ajo i kërkon fakte për akuzat e madje është e gatshme të procedojë me testin e ADN-së.

Naile: Për çfarë më ke sjellë ti mua këtu dua ta di?

Edmond: Ti mua më ke tradhtuar. Nuk të dua më. Zhduku ku të duash!

Naile: Për çfarë të kam tradhtuar? Më gjej faktet! Me foto, me dëshmitarë, me çfarë të duash ti, jam e gatshme!

Edmond: Ti mua më ke tradhtuar, më ke futur në burg…

Naile: E meritove!

Edmond: Ke të dashur.

Naile: Unë s’kam të dashur, e ke merituar!

Edmond: E ke këtu të dashurin.

Naile: Unë s’kam të dashur, ma gjej, ma vërteto ti mua me foto, me dëshmitarë, me njerëz dhe unë për ato që më akuzon ti me djalin, jam e gatshme që unë t’i bëj ADN-në djalit!

Për shkak të ndjeshmërisë së lartë të rastit, Eni Çobani u paraprin protagonistëve duke u kërkuar të kenë kujdes me emrat që përmendin pasi preken edhe persona të tjerë