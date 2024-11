Rama sot takim me diasporën në Selanik. Salla ku do zhvillohet takimi dhe këngëtarët që performojnë

SELANIK- Përgatitjet janë drejtë përfundimit në sallën ku kryeministri Edi Rama do të realizojë një takim me shqiptarët e Selanikut, i dyti në Greqi pas atij të muajit majit në Athinë.

Bëhet me dije se para se Rama të flasë, këngëtarët Noizy dhe Anxhela Peristeri do të performojnë disa këngë. Pas këtyre performancave, Rama më pas do të flasë për të pranishmit dhe do të ketë edhe bashkëbisedim me ta, njëlloj si në takimin e New York-ut.

Ndërkohë pak orë nga nisja e takimit ka nisur dhe kontrolli i fundit i sigurisë brenda dhe jashtë sallës ku do të zhvillohet aktiviteti.