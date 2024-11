Përballjet e ‘Superiores’ në javën e 12-të

TIRANE – Të dielën dhe të hënën do të luhen pesë ndeshjet e javs së 12-të e kampionatit “Abissnet Superiore”. Kjo javë nis menjëherë me një ndeshje të fortë në “Egnatia Arena”.

Të dielën në orën 14:00, kampionët në fuqi të Egnatias do të presin në shtëpi Tiranën. Një ndeshje interesante, ku të dyja ekipet kërkojnë rikthimin te fitorja në kampionat.

Pasditen e të dielës do të luhet edhe ndeshja Vllaznia – Skënderbeu. Në stadiumin “Loro Boriç” në orën 17:00, kuqeblutë presin në shtëpi Skënderbeun dhe do të kërkojnë fitoren e radhës. Nga ana tjetër korçarët synojnë të lënë pas humbjen me Partizanin dhe të rikthehen te rezultatet pozitive.

Java e 12-të e kampionatit “Abissnet Superiore” do të mbyllet të hënën me tre sfidat e fundit. Bylis – Laçi është takimi i parë i ditës që do të luhet në stadiumin “Adush Muça”, në orën 14:00.

Dy ndeshjet e fundit do të zhvillohen në orën 18:00. Partizani pret në “Arenën e Demave” Teutën, ndërsa në “Elbasan Arena” do të luhet superdueli AF Elbasani – Dinamo City.

Ja dhe ndeshjet e javës së 12-të të “Abissnet Superiores”

E diel, 3 nëntor

Egnatia – Tirana (14:00)

Vllaznia – Skënderbeu (17:00)

E hënë, 4 nëntor

Bylisi – Laçi (14:00)

Partizani – Teuta (18:00)

AF Elbasani – Dinamo City (18:00)