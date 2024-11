Zbulohet arsyeja pse meshkujt janë më egoistë se femrat

Sipas një studimi meshkujt janë më egoistë për shkak të testosteronit. Reputacioni i tyre për të qenë dhe kolegë kokëfortë lidhet me hormonin seksual mashkullor, i cili ndikon në vendimet e tyre, duke u dhënë përparësi motiveve egoiste mbi drejtësinë.

Në një eksperiment, 110 të rinj, gjysma e të cilëve u trajtuan me një xhel testosteroni, u kërkua të ndanin një tenxhere me para mes tyre dhe një personi tjetër që nuk ishte në dhomë. Burrat me nivele më të larta të testosteronit ishin më të pangopur dhe mbajtën më shumë para, ndërsa ata pa trajtim zgjodhën një ndarje më të drejtë.

Studiuesit mendojnë se kjo sjellje lidhet me përpjekjen për të rritur të ardhurat dhe statusin social, pasi historikisht kjo ka përmirësuar shanset e gjetjes së një partneri dhe të pasjes së fëmijëve. Dr. Yin Wu, nga Hong Kongu, komentoi mbi këtë fenomen duke thënë: “Testosteroni i bën burrat të japin përparësi interesave të tyre egoiste.”

Ai shprehu se burrat mund të tregohen më bujarë kur janë në prani të të tjerëve, për të shmangur një reputacion të keq, por prapa dyerve të mbyllura, ata janë më të pangopur. Një studim i vitit 2017 e mbështeti këtë teori, duke zbuluar se truri i femrave reagon ndryshe pas veprave të mira. Ekspertët treguan se gratë përjetonin një rritje më të madhe të dopaminës, hormonit që sjell ndjenja të mirë, krahasuar me burrat kur dhuronin para për dikë tjetër. Është e rëndësishme të theksohet se burrat kanë natyrshëm rreth dhjetë herë më shumë testosteron se gratë.