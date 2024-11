Pensionistët, ‘profesori’ Kryeministër i Ekonomisë dhe 3 këshilla për këtë të fundit

Nga Irena Beqiraj

Dje në "Opinion", Kryeministri kishte marrë përsipër t’u shpjegonte disa grave pensioniste përse nuk ishin rritur pensionet edhe pasi ai edhe qeveritë e tij e kanë rritur ekonominë shqiptare me shumë se rajoni. Teksa e dëgjoja, pyeta veten:

1) Kryeministrit i është mbushur mendja se di të shpjegojë ekonominë që kur Ogerta Manastriliu e vendosi në krye te Këshillit Shkencor, apo pensionistet i duken të paditura sa që me pasionin që reciton "faktet" mendon se mund t’i bindë?

Sokrati thotë: kur nuk përmirëson dot gjendjen, bëhu "profesor". Por, meqë kësaj radhe profesori është edhe Kryeministri, i kam disa këshilla për të.

Këshilla e parë për "profesorin": Në ekonomi krahasojmë shifrat reale dhe jo nominale! Pra, vërtet pensioni mesatar ishte 101 euro më 2013 dhe 183 euro më 2023, por për të arritur te shifra reale e rritjes duhet të marrim parasysh efekin e kursit të këmbimit (35%), edhe efektin e inflacionit (rreth 34%). Shkurt, rritja reale e pensioneve ka qenë zero. Ndaj gruaja që merrte kemp nuk jeton më mirë sot me 20.000 lekë pension nga çfarë kishte jetuar më 2013 me 12.000 lekë.

Këshilla e dytë për "profesorin": Jo çdo cështje shpjegohet me të njëjtat mjete propagande. Grafikët edhe argumentet që kishte zgjedhur nuk adresonin çështjen që shqetesonte gratë në atë sallë, të cilat qartazi artikuluan se çmimet e shportës së tyre ishin rritur disa fish më shumë se inflacioni.

Pensionistët konsumojnë një shportë me produkte inferiore, ose ndryshe produktet më bazike, me çmimet më të lira të mundëshme. Në periudha kur çmimet përgjithesisht tentojnë të rriten, çimimet e këtyre produkteve rriten më shumë sesa çmimet e produkteve normale. Ndaj e gjora grua këmbëngulte të dinte pse çmimet e ushqimeve që ajo konsumon, çdo vit rriten më shumë sesa indeksi i inflacionit.

Kryeministri "profesor" dje kuptoi që pamundësia për të jetuar ka bërë që pensionistët të binden se:

1) Indeksimi nuk është rritje pensionesh.

2) Konsumojnë produke inferiore, të cilave çmimet u rriten më shpejt e më shumë sesa produkteve të tjera.

3) Vlerësimi i lekut ka ulur vlerën e parave që iu dërgojnë fëmijët, duke ulur kështu burimin e dytë të të ardhurave të pensionistëve.

4) Bonusi i fundvitit, ose pensioni i 13-të do të varet gjithmonë nga çfarë do të mbeten pa shpenzuar në arkën e qeverisë dhe si i tillë nuk ofron qëndrueshmëri, ndaj edhe nuk është zgjidhje. Pensionistët, pjesa më e rëndësishme e elektoratit socialist, kanë kuptuar që "profesori" Kryeministër nuk ka përgjigje për ta. Ekonomia" fluskë " që ka ndërtuar këto 12 vite nuk ia mundëson përgjigjet.

Pensionet nuk mund të rriten:

1) Pa adresuar me mjetet e duhura ndryshimet strukturore demografike.

2) Pa diversifikuar një orë e më parë strukturën sektoriale ekonomike të vendit.

3) pa ndryshuar strukturën e taksave, të cilat i kemi përdorur herë si morfinë e herë si karamele për të ulur dhimbjet e një ekonomie që nuk prodhon rezultate për të gjithë.

Këshilla e tretë dhe e fundit për "profesorin" Kryeministër: Në ekonomi, madhësia e byrekut nuk ka lidhje fare me sa konsumon pensionisti. Aritja e vetme në mbështetje të tyre në këto 12 vite është vendosja e pensionit social. Flisni vetëm për të.