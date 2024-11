MSN do të ribashkohet në SHBA? Neymar blen pronë në Miami për 26 milionë dollarë

MSN (Messi-Suarez-Neymar), që i bëri tifozët e Barcelonës të përjetonin kaq shumë suksese, mund të ribashkohet për “kërcimin e fundit” të madh të karrierës. Në fakt, dy prej tyre luajnë tashmë bashkë, në një ekip, tek Inter Miami në MLS.

E kemi fjalën për Lionel Messi dhe Luis Suarez. Argjentinasit dhe uruguajanit, që tashmë po luajnë në Florida, mund t’iu bashkohet edhe Neymar Jr. Lajmi I bujshëm vjen nga “Wall Street Journal”, medisa sipas së cilës braziliani ka blerë një pronë buzë detit në këmbim të 26 milionë dollarëve, në Miami.

Neymar është ende duke u rikuperuar nga lëndimi i tij, teksa u kthye në fushë javën e kaluar, pas më shumë se një viti. Al Hilal e mirëpriti atë, por ky mund të jetë sezoni i fundit i sulmuesit brazilian në Arabinë Saudite, duke pasur parasysh gjithashtu se kontrata e tij do të skadojë në qershor dhe për këtë arsye ai do të jetë në gjendje të negociojë me çdo klub duke filluar nga 1 janari.

"Gjithçka u realizua shumë shpejt. Blerësi tha: Kjo është pikërisht ajo që po kërkoj", – raporton agjencia që trajtoi shitjen e tokës në Bal Harbour, një nga më ekskluzivet e Miami. Prona ka një sipërfaqe prej mbi 25 hektarësh, me projekt të miratuar për ndërtimin e një shtëpie mbi 1207 metra katrorë.

Gjithsesi, situata tek Inter Miami po e frenon disi ëndrrën për ta riparë sërish MSN, tashmë në SHBA. Klubi i Beckham nuk ka vend të lirë për të regjistruar një lojtar të ri të caktuar nag jashtë. Tri vendet e disponueshme për të huajt janë zënë për momentin nga Lionel Messi, Sergio Busquets dhe Leo Campana.