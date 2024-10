‘Dy qitës qëlluan me breshëri kallashnikovi!’ Atentati në Shkodër, dyshohet për përfshirjen e 4 autorëve në ngjarje

SHKODËR- Të tjera detaje vijojnë të dalin lidhur me atentatin e ditës së djeshme të ndodhur në Shkodër që la pas 3 viktima, një prejt tyre, kalimtare e rastit në aks. Dyshohet se katër autorë kanë marrë pjesë në ekzekutimin e Hamza Licit dhe Arlind Bushatit pasditen e djeshme në Dobraç të Shkodrës.

Sipas informacioneve të deri tanishme, thuhet se në makinën ‘Range Rover’ të autorëve ishin dy qitës të cilët kanë qëlluar me breshëri kallashi ndaj mjetit ku ndodheshin viktimat. Ndërkohë, një person i tretë ka qenë duke drejtuar mjetin, ndërsa burimet thonë se është i përshirë edhe një tjetër autor që i ka ndihmuar qitësit të largohen pasi dogjën makinën.

Ngjarja ndodhi pasditen e djeshme në Dobraç të Shkodrës, ku në rrugën kryesore që lidh qytetin me Malësinë e Madhe, të paktën një automjet i ka prerë rrugën një “Mercedes”-i duke qëllua me breshëri kallashnikovi mbi të. Viktimat janë Hamza Lici që vdiq në vendin e ngjarjes, Arlind Bushati i cili nërroi jetë në spital dhe Flutura Basha e cila ishte një kalimtare e rastit në atë rrugë, teksa ndodhej me bashkëshortin e saj në një motor.

Ndërkohë, ky i fundit, identifikuar si Bashkim Basha është plagosuri rëndë. Në makinën e viktimava shofer ka qenë Hamza Lici dhe pasagjer Arlind Bushati. Lici ka humbur kontrollin e makinës duke marrë para dhe motorin në të cilin ndodhej çifti Basha.