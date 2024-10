Përmbytje katastrofike në Spanjë. 72 viktima. Ministri i Brendshëm shpall tre ditë zie

SPANJË-72 persona kanë vdekur dhe të tjerë rezultojnë të zhdukur pasi përmbytjet përfshinë zona të mëdha të Spanjës lindore dhe jugore. Kjo është fatkeqësia më e keqe natyrore që ka goditur Spanjën në vitet e fundit. Gjithashtu qeveria shpalli tre ditë zie kombëtare pasi numri i të vdekurve vazhdoi të rritet.

Shumica e vdekjeve ishin në rajonin e bregut lindor të Valencias, ndërsa dy persona vdiqën në rajonin Castilla La Mancha pranë Madridit. Pamjet nga Valencia treguan rrugët të kthyera në lumenjë. Ndërkohë punonjësit e shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë për njerëzit e zhdukur në pjesët jugore dhe lindore të Spanjës, Malaga dhe Valencia.

Një tren me shpejtësi të lartë me afro 300 persona në bord doli nga shinat pranë Malagës, megjithëse autoritetet hekurudhore thanë se askush nuk u lëndua. Po ashtu rreth 1,500 njerëz u bllokuan në aeroportin e Valencias gjatë natës, duke pritur për fluturimet e tyre, pasi Zyra e Jashtme e Britanisë paralajmëroi njerëzit që udhëtonin për në Spanjë mund të anullihet për shkak të motit.

Ndeshjet e futbollit për Valencia CF dhe Levante fqinje u shtynë pasi Real Madridi dhe FC Barcelona mbajtën disa momente heshtje përpara seancave të tyre stërvitore të mërkurën. Stuhia shkaktoi gjithashtu një tornado të rrallë dhe një stuhi të frikshme breshëri me akull në madhësinë e topave të golfit që hapnin vrima në makina dhe dritare. Një video e postuar nga transmetuesi spanjoll RTVE tregoi banorë të moshuar të bllokuar në një shtëpi pleqsh nga uji i përmbytjes, i cili mund të shihej duke u ngritur mbi gjunjë teksa ata ishin ulur në karrige dhe karrige me rrota.

Në një video tjetër, një qendër e shpëtimit të kafshëve shtëpiake në Sueca, Valencia postoi një video të qenve duke ecur në ujërat e ndotura të përmbytjeve, ndërsa ata bëjnë thirrje për ndihmë për të larguar qentë nga zona. Udhëheqësi rajonal i Valencias, Carlos Mazon, u tha gazetarëve se disa trupa ishin gjetur ndërsa ekipet e shpëtimit arritën në zonat e prera më parë nga përmbytjet.

“Fatkeqësisht mund të konfirmojmë se disa trupa tashmë janë gjetur, por për respekt për familjet nuk do të japim më shumë detaje”. tha ai.

Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez tha se dhjetëra qytete ishin përmbytur dhe u kërkoi njerëzve të tregojnë kujdes të madh dhe të shmangin lëvizjen nëse është e mundur.

“Për ata që kërkojnë të dashurit e tyre, e gjithë Spanja ndjen dhimbjen tuaj. Prioriteti ynë është t’ju ndihmojmë. Ne po vendosim të gjitha burimet e nevojshme që të mund të shërohemi nga kjo tragjedi,” tha ai.

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula Von Der Leyen tha se mendimet e saj janë me viktimat dhe familjet dhe se BE-ja po ofron mbështetje humanitare. Ajo tha në X: "Ajo që po shohim në Spanjë është shkatërruese. Mendimet e mia janë me viktimat, familjet e tyre dhe ekipet e shpëtimit. BE ka ofruar tashmë mbështetje. Copernicus është aktivizuar.

Sipas Agjencisë Meteorologjike të Spanjës, reshjet e një viti ranë brenda tetë orëve. Stuhia pritet të vazhdojë deri të enjten teksa shkon në veri drejt Barcelonës, ku autoritetet kanë lëshuar tashmë paralajmërime për motin.