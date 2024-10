Benzema, i trishtuar për Vinicius: E meritonte ‘Topin e Artë’. Ai bën gjëra të jashtëzakonshme, Rodri jo

Karim Benzema, lojtari i Al Ittihad, ka folur ekskluzivisht për programin “El Chiringuito”, ku dha mendimin e tij për dështimin e ish-bashkëlojtarit, Vinicius Junior, për ta fituar “Topin e Artë” 2024, kur dukej se ishte më pranë se kurrë. Trofeu i lakmuar, të cilin francezi e fitoi në vitin 2022, përfundoi në duart e spanjollit Rodri, pikëmbështetja e mesfushës së Spanjës dhe Manchester City.

Sulmuesi 36-vjeçar francez tha: "E pashë atë që bëri Vinicius, nuk dua të flas për ‘France Football’ apo Francën. Siç e thashë shumë kohë më parë, dhe jo vetëm këtë vit, Vinicius është lojtari që ka bërë gjithmonë shumë përpjekje. Ai nuk e kufizon veten si futbollist vetëm në shënimin e golave”.

Benzema thotë se, sipas kritereve të tij, Vinicius duhet ta kishte fituar “Topin e Artë” më 2024: "Sezonin e kaluar, kur Real Madridi u shpall kampion i Europës, Vinicius ishte vendimtar në çdo ndeshje. Kësisoji, nuk di çfarë të mendoj. Nuk besoj se dikush tjetër e meritonte më shumë se ai ‘Topin e Artë’ për vitin 2024.

Nuk kam asgjë kundër Rodrit, i cili është një lojtar i mirë. Megjithatë, kur jam në divan dhe e shikoj nga televizori, vërej se Rodri nuk bën gjëra që më bëjnë të habitem, ndërsa Vinicius na ka lënë gojëhapur me spektaklin e tij më shumë se një herë. Është situatë pak e trishtuar, më vjen keq për Vinicius, i cili e meritonte ‘Topin e Artë’.

I dërgova mesazh dhe ai ishte i trishtuar. Kjo është normale në një rast paksa të ndërlikuar. Të gjithë menduan se ai do ta fitonte ‘Topin e Artë’, por në fund, një ditë më parë ose disa orë para gala-së së Parisit, i thanë se nuk do të ndodhte. Vinicius është një djalë i mirë, do të punojë shumë dhe një ditë do ta fitojë ‘Topin e Artë’. Thjesht duhet të jetë i fortë në kokën e tij”.