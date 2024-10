Brdariç i irrituar: Çmenduri të luajmë ndaj Tiranës në një fushë si ajo e Lushnjës

Klasikja e futbollit shqiptar, Tirana-Vllaznia, përfundon në “Roza Haxhiu” të Lushnjës. E turpshme, që skuadra më e titulluar e vendit në futboll është pa “shtëpi”, me “Selman Stermasin” jashtë kushteve të duhura dhe me gjasë gati për t’u prishur e shndërruar në kompleks pallatesh me fushë brenda. Sfidën e fundit të kampionatit, bardheblutë e zhvilluan në Vlorë, ndërsa tani janë afruar disi për tifozët e vet, që duhet të shtegtojnë si “çifuti në shkretëtirë”.

Kjo gjë nuk i ka pëlqyer as trajnerit të Vllaznisë, Thomas Brdaric, i cili ankohet për cilësinë e fushës ku do të luajë nesër: “I uroj Vllaznisë dhe tifozëve një ndeshje sa më të mirë, të suksesshme, ky është objektivi ynë. Për rrethanat, ishte çmenduri, deri dje në darkë nuk e dinim ku do të luanim.

Tani kanë bërë marrëveshje për të luajtur në Lushnjë, në informacionet që kemi fusha nuk është në kushtet e duhura. Nuk kemi gjë në dorë për këtë çështje, ndaj nxis ekipin që të jetë fizikisht dhe psikologjikisht sa më i fortë.

Pavarësisht se do të luajmë në një fushë jo të mirë, duhet të jemi vetja jonë, të mos harrojmë se është ndeshje klasike. Ndeshjet kundër Tiranës janë gjithmonë të veçanta, mezi po presim të fillojë loja nesër. Duam ta kemi çdo gjë nën kontroll, por do të luajmë në kushte të vështira të fushës.

E dimë që mund të shënojmë në çdo situatë gjatë lojës, kjo është diçka pozitive. Na jep besim për t’i fituar ndeshjet, por nëse dëshirojmë të rritemi si ekip, duhet edhe të mos pësojmë gola. Ky duhet të jetë fokusi ynë, ta forcojmë mbrojtjen në ndeshjet e radhës.

Në çdo ndeshje jemi nën presion, kjo është jeta e futbollit. Kishim nisje të sezonit të mirë, pastaj pak probleme. Le të merremi me gabimet tona, të mos tregojmë me gisht të tjerët. Ekipi ka besim, djemtë po reflektojnë, nesër shkojmë të marrim rezultat pozitiv. Ndeshja nuk është në Tiranë, po nuk ka lidhje ku do të luajmë, objektivi janë vetëm tri pikët.

E kemi analizuar Tiranën, e cila luan me topin dhe pa të. Na duhen opsione të ndryshme loje, në varësi të situatave. Duhet të jemi të fokusuar përgjatë 90 minutave dhe të kemi atmosferë sa më të mirë si ekip, të shikojmë vetëm përpara.

Mala, Balaj dhe Juriç duken mirë, janë lojtarë kyç për ne. Përsëri na mungon Deliu në qendër, por nuk dua të flas për ato që nuk janë të gatshëm. Kemi një grup lojtarësh shumë kompetitivë për të zëvendësuar cilindo. Është në dorën tonë çfarë duam dhe ku duam të shkojmë, i shoh lojtarët që kanë reflektuar”.