Rodri fiton ‘Topin e Artë 2024’!

Rodri është fituesi i “Topit të Artë” për vitin 2024. Mesfushori i Manchester City-t, mori çmimin më të rëndësishëm në aspektin individual, ndërsa u ngjit në skenë me paterica për shkak të dëmtimit. Lojtari spanjoll ishte vendimtar me kombëtaren e tij në Europian, që kulmoi me fitimin e trofeut, por edhe një pikë kyçe te City, në fitimin e Premier League.

Në garën për “Topin e Artë”, mesfushori mposhti sulmuesin e Real Madrid, Vinicius Junior, i cili u rendit i dyti. Trofeun e “Topit të Artë” e dha George Weah, i cili e ka fituar atë në vitin 1995.

Renditja e plotë e “Topit të Artë”

1- Rodri

2- Vinicius Junior

3- Jude Bellingham

4- Dani Carvajal

5- Erlind Haaland

6- Kylian Mbappe

7- Lautaro Martinez

8-Lamine Yamal

9- Toni Kroos

10- Harry Kane

11- Phil Foden

12- Florian Wirtz

13- Dani Olmo

14- Ademola Lookman

15- Nico Williams

16- Granit Xhaka

17- Federico Valverde

18- Emiliano Martinez

19- Martin Odegaard

20- Hakan Calhanoglu

21- Bukayo Saka

22- Antonio Rudiger

23- Ruben Dias

24- William Saliba

25- Cole Palmer

26- Declan Rice

27- Vitinha

28- Alejandro Grimaldo

29- Aretm Dovbyk dhe Mats Hummels