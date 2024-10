Temperaturat deri në 26 gradë, si pritet të jetë moti gjatë ditës

Shqipëria

Sipas MeteoAlb: Alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta do të karakterizojnë kushtet e motit në terrritorin Shqiptar KU më të dukshme; vranësirat paraqiten në zonat veriore dhe pjesërisht në qendër megjithatë nuk priten reshje;

Orët e pasdites do të vijojnë nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke bërë që i gjithë territori të jetë NEN mbizotërimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta.

Temperaturat e ajrit do të RRITEN si në mëngjes edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 8°C vlera minimale deri në 26°C vlera maksimale në rang territori.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi mbi 30 km/h nga drejtimi Perëndimor; për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim i ulët.