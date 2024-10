Dy ushtarë të vrarë në sulmet në Iran. BBC: A do t’i përgjigjet Teherani sulmit të Izraelit?

IRAN- Dy ushtarë iranianë u vranë në sulmet ajrore izraelite gjatë natës, sipas mediave shtetërore iraniane. Agjencia e lajmeve IRNA transmetoi një deklaratë nga ushtria iraniane, e cila tha se ushtarët sakrifikuan veten duke mbrojtur sigurinë e Iranit, duke mbrojtur popullin dhe interesat kombëtare të Republikës Islamike. Republika iraniane fajëson Izraelin, duke e quajtur atë një "regjim kriminal sionist", për sulmet që dyshohet se synonin bazat dhe instalimet ushtarake iraniane.

Të paktën gjashtë sulmet me shënjestër të lartë nga avionët luftarakë izraelitë në perëndim të kryeqytetit iranian përmbushin premtimin e Izraelit se sulmi me raketa balistike 180 i 1 tetorit nuk do të mbetet pa përgjigje dhe i dërgojnë një mesazh tjetër Teheranit se luftëtarët e Tel Avivit mund të godasin çdo objektiv që duan. në Iran në çdo kohë. Ndërkohë, me analizën e saj, BBC përpiqet të përshkruajë situatën një ditë pas sulmit, duke shtruar si një pyetje kyçe nëse Irani do të zgjedhë t’i përgjigjet apo jo bastisjeve izraelite.

Siç shkruan korrespondenti i rrjetit britanik në Jerusalem, Jeremy Bowen, sulmet izraelite ndaj objektivave ushtarake iraniane ishin të pritshme, duke qenë se Irani kishte sulmuar me raketa balistike më 1 tetor. Presidenti i SHBA Joe Biden i kërkoi kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu që të kufizojë sulmet ndaj objektivave ushtarake dhe të shmangë sulmet ndaj objekteve bërthamore, të naftës dhe energjisë të Iranit. Në këtë rast, Netanyahu duket se ka ndjekur këshillën e presidentit amerikan , me shpresën se sulmet e synuara do të parandalojnë përshkallëzimin e mëtejshëm nga Irani.

Megjithatë, dinamika e sulmeve dhe hakmarrjeve të njëpasnjëshme ngre shqetësime, pasi vendet besojnë se një mospërgjigje do të shihet si dobësi nga ana e Iranit. Ky përshkallëzim zinxhir mund të çojë në tension më të madh dhe të ndezë një konflikt më të gjerë. Për momentin, Izraeli po vazhdon gjithashtu me një fushatë të madhe sulmuese në Rripin verior të Gazës, ku komuniteti ndërkombëtar shpreh shqetësim të fortë. Shefi i OKB-së për të Drejtat e Njeriut Volker Turk e përshkroi situatën në Gaza si "momentin më të errët" të luftës, duke thënë se bllokada dhe bombardimet e vënë të gjithë popullsinë në rrezik nga uria dhe viktima masive.

Koha e sulmeve të Izraelit ndaj Iranit ngre pyetje nëse ato synonin të largonin vëmendjen ndërkombëtare nga operacioni në Gaza. Pavarësisht nga supozimet, është e vështirë të përcaktohet arsyeja pas strategjisë së Izraelit në këtë fazë. Megjithatë, fakti që dy krizat po zhvillohen paralelisht, shton sfidat për paqen dhe stabilitetin në rajon. Siç raportohet të premten, Izraeli i dërgoi një mesazh Iranit përpara se të kryente sulmet e synuara kundër objektivave ushtarake, duke paralajmëruar Teheranin të mos përgjigjet. Tre burime me njohuri për këtë çështje i thanë faqes se mesazhi kishte për qëllim frenimin e sulmeve të vazhdueshme midis Izraelit dhe Iranit dhe parandalimin e një përshkallëzimi më të gjerë .

"Izraeli ia ka bërë të qartë Iranit paraprakisht se çfarë do të synojë dhe çfarë jo," tha një burim.