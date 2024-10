Vidic kujton adoleshentin Ronaldo: Kishte mentalitet të hekurt, donte të bëhej futbollisti më i mirë në botë

"A prisnit që ai të bënte atë që bëri, kur na la?" Pyetja interesante e Rio Ferdinand në podkastin e tij i referohet Cristiano Ronaldos, kur i tha lamtumirë Manchester United në vitin 2009 për të zbarkuar në “planetin galaktik” të Real Madridit. Një pyetje e bërë për ata, që ashtu si Nemanja Vidic e kishin shok skuadre kampionin portugez në kohën e tyre me “Djajtë e Kuq”, bashkë me mbrojtësin anglez.

Përgjigja e ish-qendërmbrojtësit serb, tani 43 vjeç, erdhi me një shkallë sinqeriteti dhe çiltërsie absolute: “Nëse ju kujtohet, kur mbërriti, Cristiano ishte padyshim një lojtar i ngjashëm me Berbatovin. Ai dukej se adhuronte futbollin e bukur, me aftësi dribluese. Prioriteti i tij nuk ishte të shënonte”.

Ndërsa sot, CR7 është krejtësisht e kundërta: "Dy vitet e fundit të karrierës së tij te Manchester United ndryshoi totalisht. Ai ishte gati të shkonte te Real Madridi dhe sigurisht e dija se do të bënte mirë".

Më tej, ish-mbrojtësi i Interit, ndër të tjera, nënvizoi: “Nuk e prisja të bënte kaq mirë për kaq shumë vite, edhe pse gjithmonë kishte një mentalitet të hekurt, donte të ishte futbollisti më i mirë në botë. Dhe ai e arriti këtë. Nuk e fshihte këtë ambicie, madje as kishte frikë ta thoshte në dhomën e zhveshjes”.