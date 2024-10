‘Mosbindja civile’ shpërndahet në qarqe. Rrugët që do bllokohen më 29 tetor

Pak më parë krerët e PD në qarqe u mblodhën në selinë blu ku në fokus të takimit ishte protesta e 29 tetorit.

Mësohet se ora e nisjes së protestës do të jetë 17:00 dhe do të zgjasë deri në orën 20:00 ndërsa sa i përket organizimit, do të shtrihet në disa qytete.

Detaj ky i ndryshëm nga ai i protestës së mëparshme që ishte e përqendruar vetëm në Tiranë.

Demokratët kanë vendosur të bllokojnë rrethrrotullimet kryesore në Shqipëri duke përfshirë rrethrrotullimin pranë Kthesës së Kamzës, në Milot, Shkozet, Rrogozhinë, Levan dhe Bradashesh.