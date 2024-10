Horoskopi i Brankos e shtunë 26 tetor 2024: yjet e së nesërmes për çdo shenjë

Në horoskopin e Brankos për ditën e shtunë 26 tetor 2024 qielli është gjithmonë gati të na ofrojë mundësi të reja, nëse dimë ta dëgjojmë. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin e të gjithëve në këtë zbardhjen të transmetimit radiofonik të Brankos në RDS nga noa.al.

Mos humbisni edhe: Horoskopi i Paolo Fox, 26 tetor 2024: yjet e së shtunës për të gjitha shenjat

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

I dashur Dash, yjet ju ftojnë të ngadalësoni dhe reflektoni. Ju jeni të njohur për të qenë të padurueshëm, por e nesërmja mund të jetë një kohë e mirë për të dëgjuar dhe kuptuar të tjerët, në vend që të veproni me impuls. Nëse e lini veten të udhëhiqet nga dëshira për të bashkëpunuar, do të zbuloni se e shtuna ka shumë për t’ju ofruar për sa i përket zbulimeve dhe lidhjeve emocionale. Përfitoni nga mundësia!

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Demi kokëfortë, jeni i sigurt që nuk doni të ndryshoni mendje për një çështje të rëndësishme? Yjet ju ftojnë të lini hapësirë ​​për kompromis. Ka forca në lojë që mund të mos i shihni qartë, por që funksionojnë për të mirën tuaj. Lëreni veten të frymëzoheni nga bukuria që ju rrethon dhe përpiquni të shijoni ditën tuaj pa dashur të keni gjithmonë të drejtë.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Binjakë, mendja juaj është si një kaleidoskop mendimesh këtë të shtunë 26. Branko rekomandon kanalizimin e kësaj energjie mendore në diçka produktive, si një projekt krijues ose një bisedë e thellë. Bota ka nevojë për dritën dhe shkëlqimin tuaj, ndaj mos kini frikë të tregoheni. Por kini kujdes që të mos jeni shumë të shpërndarë: një gjë në një kohë!

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Nesër Gaforrja do të jetë një ditë kushtuar introspeksionit dhe familjes. Yjet ju sugjerojnë të krijoni një moment paqeje në ambientin tuaj të shtëpisë dhe të përkëdhelini të dashurit tuaj. Mos lejoni që stresi apo tensionet e vogla t’ju bëjnë të harroni se sa e çmuar është lidhja që keni me njerëzit më të afërt. Energjia juaj pozitive është ngjitëse!

Luani (23 korrik – 22 gusht)

I dashur Luan, nesër do të shkëlqeni si gjithmonë, por yjet ju këshillojnë të bëni një hap prapa dhe t’u lini hapësirë ​​edhe të tjerëve. Po, bota e do dritën tuaj, por nesër përpiquni t’i shikoni gjërat nga një këndvështrim më modest dhe, nëse është e mundur, të mbështesni dikë në vështirësi. Bujaria juaj do vlerësohet dhe do ndiheni edhe më të kompletuar.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator) Horoskopi i Brankos: Virgjëresha, jeni gjithmonë në kërkim të perfeksionit, por nesër horoskopi ju fton të relaksoheni pak. Branko ju këshillon të lini dhe të shijoni një ditë me kënaqësi të thjeshta. Bota nuk do të përfundojë nëse nuk i zbatoni të gjitha rregullat për një ditë. Mos harroni se qetësia dhe thjeshtësia mund të jenë kura të vërteta për shpirtin.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Nesër, Peshorja, yjet ju thërrasin të kërkoni harmoninë në çdo gjë që bëni. Kjo mund të jetë një kohë e mirë për të sqaruar një keqkuptim ose për të hedhur dritë mbi një situatë të paqartë. Ndjeshmëria juaj do t’ju lejojë të perceptoni gjendjen shpirtërore të njerëzve të tjerë: përdorni atë në avantazhin tuaj dhe do të gjeni paqe dhe bukuri në çdo moment të ditës.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrep, horoskopi juaj për nesër është një ftesë për të eksploruar rrugë të reja. Ju ndiheni energjikë dhe magnetikë dhe yjet ju shtyjnë të dilni nga zona juaj e rehatisë. Mos e lini veten të bllokoheni nga dyshimet: fati ju shoqëron dhe dita do të jetë perfekte për të marrë vendime të guximshme. Pra, çfarë po prisni? Shkoni në aventurën tuaj!

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetar, nesër kryefjala është “durimi”. Po, e di, nuk është i preferuari juaj, por yjet ju sugjerojnë të frenoni impulsivitetin tuaj dhe të mendoni para se të veproni. Ka njerëz përreth jush që duhet të dëgjohen dhe mund të zbuloni perspektiva të reja të vlefshme. Aventura juaj mund të presë, sot na duhet më shumë mençuri sesa veprim.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjap, ju jeni një shkëmb për ata që ju rrethojnë, por nesër Branko ju fton të merrni kohë vetëm për veten tuaj. Dita mund të jetë intensive dhe shpirti juaj praktik do të vihet në provë. Përfitoni nga çdo pushim për t’u rimbushur dhe mos hezitoni të kërkoni ndihmë nëse keni nevojë. Edhe më të fortët, ndonjëherë, meritojnë të përkëdhelen.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

I dashur Ujor, shpirti juaj i lirë nesër do të jetë ngjitës. Branko ju sugjeron të përqafoni natyrën tuaj novatore dhe të lini instinktet tuaja t’ju udhëheqin. Është koha për të sjellë përpara ato ide të çmendura që kishit vendosur në sirtar. Universi është në anën tuaj: tregoni anën tuaj më krijuese dhe lëreni botën të dashurohet me veçantinë tuaj.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshqit ëndërrimtarë, nesër do të jeni më të ndjeshëm se zakonisht. Yjet ju inkurajojnë që të mos mbingarkoheni nga emocionet: mbani mend se është e rëndësishme të mbani këmbët në tokë. Lëreni intuitën tuaj t’ju udhëheqë, por mos lini pas dore detajet praktike. Mund të takoni një surprizë ose dikë të veçantë që do t’ju bëjë të buzëqeshni – thjesht qëndroni mendjehapur.

Mos humbisni edhe: Horoskopi i Paolo Fox, 26 tetor 2024: yjet e së shtunës për të gjitha shenjat