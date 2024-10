‘Gjysmën jua marrin me drita dhe ujë’! Berisha: Rritja e pensioneve nuk indeksoi as çmimet e ushqimeve!

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një konferencë me gazetarët, është shprehur se indeksimi me 1.6 % i pensioneve në muajt tetor, nuk indeksoi as ¼ e çmimit të rritur të ushqimeve.

Berisha tha se qeveria iu merr pensionistëve gjysmën e pensionit me drita dhe ujë, dhe de facto i lë në kufijtë e mjerimit.

“Gjysmën e pensionit jua merr me drita dhe ujë, De facto i lë në kufijtë e mjerimit. Më të ashtuquajturën indeksim 1.6 % që bëri në muajt tetor, Edi Rama nuk indeksuan as ¼ e çmimit të rritur të ushqimeve”, tha ai.

Demokrati garantoj çdo pensionist, se PD do bëj çdo përpjeke që të vendoset minimumi jetik, më të cilin çdo i moshuar, qoftë dhe ai që nuk ka punuar asnjë ditë punë në shtet dhe s’ka paguar sigurime, do ketë një minimum bazë prej 200 eurosh.

“Të gjithë të tjerët, mbi këtë bazë do kenë një bazë mbi 20% të pensioneve”, tha ai.

Berisha: Një mashtrim i madh ndaj pensionistëve. Në një akti hipokrizie u deklaroi 700 mijë grave dhe burrave të moshuar që kanë shkrirë jetën e tyre në këtë vend, se çështja e pensionit të tyre që ditën e parë, ka qenë një gozhdë në ndërgjegjen e tij. Më këtë rast u them çdo pensionisti dhe çdo qytetari, që kjo deklaratë e tij, është një nga mashtrimet më të mëdha dhe më të pamëshira, më të pashpirta, që ky hajdut bën para shqiptareve.

Nëse Edi Rama do ta kishte gozhdë në ndërgjegjen e tij pensionin e të moshuarve, nuk do rriste kurrë tre herë, madje, edhe 6 herë rrogat më të larta. Të dalësh para shqiptarëve më një deklaratë të tillë, duke mbajtur në krah njërin nga hajdutë më të shpërfytyruar, Bledi Gonxhja, që ulet në tavolinë me biftekun 1 mijë euro, është të tallesh në mënyrën më cinike me 700 mijë burra dhe gra që numërojnë kafshatën, ilaçet se nuk i marrin dot. Gjysmën e pensionit jua merr me drita dhe ujë, De facto i lë në kufijtë e mjerimit.

