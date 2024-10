Horoskopi i Brankos e premte 25 tetor 2024: yjet e së nesërmes për çdo shenjë

Në horoskopin e Brankos për të premten 25 tetor 2024 qielli është gjithmonë gati të na ofrojë mundësi të reja, nëse dimë ta dëgjojmë. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin e të gjithëve në noa.al

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

E premtja fillon me një vorbull energjie, Dashi i dashur. Jeni gati të merrni përgjegjësinë dhe të përballeni me çdo sfidë, por bëni kujdes që të mos jeni shumë impulsivë. Hëna ju shtyn drejt vendimeve të nxituara, por është e rëndësishme të ngadalësoni dhe të mendoni përpara se të veproni. Jo gjithçka është ashtu siç duket. Kokëfortësia juaj mund të jetë një kufi, ndaj dëgjoni edhe ata që kanë një mendim të ndryshëm nga i juaji. Mos harroni të bëni një pushim – trupi dhe mendja juaj kanë nevojë për të.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Shenja juaj e tokës njihet për stabilitetin e saj, por nevoja juaj për siguri mund të vihet në provë. Branko ju këshillon të hapeni pa frikë ndaj përvojave të reja. Rutina që ju pëlqen shumë, mund të prishet nga ngjarje të papritura. Mos lejoni që frika e ndryshimit t’ju bllokojë: mirëpritni çdo gjë të re si një mundësi për rritje. Në punë ka perspektiva pozitive, por qëndroni të qetë, sidomos me kolegët. Dashuria ju buzëqesh, por mos jini shumë posesiv.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Binjakët, mendja juaj është një vullkan në shpërthim, plot ide dhe mendime të shkëlqyera. Por kini kujdes: konfuzioni mund të jetë afër. Kjo e premte është një ditë kur do t’ju duhet të përballeni me tendencën tuaj për t’u shpërndarë. Horoskopi i Brankos ju fton të përqendroheni te një objektiv në të njëjtën kohë, për të shmangur vrapimin nga njëra anë në tjetrën pa arritur asgjë. Marrëdhëniet romantike dhe miqësore janë në plan të parë: kultivojini me kujdes dhe mos merrni asgjë si të mirëqenë.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Gaforrja njihet për ndjeshmërinë e tij dhe zemra juaj mund të jetë veçanërisht e pambrojtur këtë të premte. Jeni të ndikuar nga Hëna dhe emocionet që duket se ju pushtojnë. Branko ju këshillon të mos izoloheni. Kërkoni ngushëllim te njerëzit e dashur ose miqtë e besuar, por mos harroni gjithashtu të vendosni kufij. Në punë diçka mund të mos shkojë sipas planit, por përballoni çdo pengesë me durim. Mos lejoni që shqetësimet të pushtojnë.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luani, ju jeni gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe nesër nuk do të jetë ndryshe. Megjithatë horoskopi i Brankos ju paralajmëron: mos u tregoni shumë egoist. Është koha për të bërë një hap prapa dhe për të dëgjuar edhe të tjerët. Ju mund të zbuloni se ka shumë për të mësuar nga njerëzit përreth jush. Puna po shkon mirë, por mund të ketë tensione me eprorët ose kolegët: qëndroni të qetë dhe mos u mundoni gjithmonë të impononi vullnetin tuaj. Në dashuri dita premton shkëndija, por kujdes të mos tregoheni shumë posesiv.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

E dashur Virgjëreshë, ju jeni shenja e saktësisë dhe organizimit, por nesër mund të ndiheni pak jashtë kontrollit. Yjet tregojnë se diçka mund t’i shpëtojë planifikimit tuaj të përpiktë. Mos u dekurajoni, Branko ju këshillon të pranoni të papriturat dhe të përshtateni me fleksibilitet. Në punë, disa pengesa të vogla do t’ju vënë në provë, por me vendosmërinë tuaj të zakonshme do të kapërceni çdo pengesë. Në dashuri mund të ketë pak ftohtësi: mos u mbyllni.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Ju po kërkoni ekuilibrin si gjithmonë Peshore e dashur, por yjet duket se duan t’ju testojnë. Mos u shqetësoni nëse diçka nuk shkon saktësisht siç është planifikuar. Horoskopi i Brankos që sjell noa.al ju sugjeron të pranoni papërsosmëritë dhe të mos kërkoni me çdo kusht perfeksionin. Në marrëdhënie mund të ketë disa keqkuptime të vogla, por me sharmin tuaj do të arrini të zgjidhni gjithçka. Në punë, përpiquni të shmangni diskutimet e panevojshme dhe përqendrohuni në atë që ka vërtet rëndësi.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrep, yjet po ju buzëqeshin, por me një paralajmërim të vogël: mos e lini veten të tërhiqet nga natyra juaj pasionante dhe hakmarrëse. Branko ju fton të qëndroni të qetë, sidomos në marrëdhëniet personale. Inatet e vjetra mund të dalin në sipërfaqe, por është e rëndësishme të mos i jepni shumë peshë të shkuarës. Të shikosh përpara është çelësi për të kapërcyer vështirësitë. Në punë ju vijnë mundësi të mira, por do të duhet të jeni të durueshëm dhe strategjik.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari, shpirti juaj i lirë dhe aventurier është në trazira. Do të dëshironi të eksploroni horizonte të reja, por bëni kujdes të mos e teproni. Branko ju këshillon të mbani këmbët në tokë dhe të mos niseni në projekte tepër ambicioze pa një planifikim solid. Marrëdhëniet janë pak lart e poshtë: përpiquni të jeni më empatikë dhe të dëgjoni ata që ju rrethojnë. Në vendin e punës dita është e favorshme për fillime të reja, por mos harroni detajet.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjap, ndjenja juaj e përgjegjësisë është në krye. Yjet tregojnë se mund të ndiheni të mbingarkuar me detyra, por Branko ju bën thirrje të mos shqetësoheni shumë. Mundohuni të delegoni sa herë që është e mundur dhe të mos merrni gjithçka mbi supet tuaja. Në dashuri, mund t’ju duhet më shumë kohë për të reflektuar mbi zgjedhjet tuaja. Në punë, vazhdoni të këmbëngulni: rezultatet do të vijnë, por mos e shtyni shumë veten.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Jeni veçanërisht krijues, të dashur Ujor. Yjet ju shtyjnë të mendoni jashtë kutisë dhe të gjeni zgjidhje novatore për problemet që hasni. Megjithatë Branko ju këshillon të mos e humbisni realitetin. Jo të gjitha idetë e shkëlqyera mund të vihen në praktikë menjëherë, ndaj kini kujdes që të mos humbni fokusin. Në dashuri është koha për të sqaruar disa keqkuptime, ndërsa në punë dita premton të jetë pozitive.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshq, yjet ju kërkojnë të ëndërroni, por me këmbët në tokë. Jeni gjithmonë të zhytur në botën tuaj të brendshme, por Branko ju fton të bëni kujdes që të mos lini pas dore çështjet praktike. Në punë mund të ndiheni pak të mbingarkuar, por me pak organizim do të arrini të mbani gjithçka nën kontroll. Në dashuri dita është e favorshme për ata që duan të përparojnë, por bëni kujdes të mos e idealizoni shumë partnerin/en. /noa.al

